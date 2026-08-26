Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεύτερος στη λίστα με τους 50 κορυφαίους Ευρωπαίους στην ιστορία του μπάσκετ

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Οι λίστες για τους κορυφαίους παίκτες στην ιστορία του μπάσκετ προκαλούν πάντα το ενδιαφέρον των φιλάθλων. Αυτή τη φορά, το HoopsHype προχώρησε σε ανανέωση της λίστας του με τους 50 σημαντικότερους Ευρωπαίους που έχουν περάσει από το άθλημα.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βρίσκεται στη δεύτερη θέση της λίστας, πίσω μόνο από τον Ντιρκ Νοβίτσκι. Παράλληλα, αρκετά σπουδαία ονόματα του ευρωπαϊκού μπάσκετ δεν κατάφεραν να βρεθούν στην πρώτη δεκάδα.

Για τον «Greek Freak», το HoopsHype σημειώνει: «Είναι δεύτερος, ήδη στα 31 του χρόνια, και έχει την ευκαιρία να θεωρηθεί το κορυφαίο ξένο ταλέντο στην ιστορία του NBA όταν αποσυρθεί από τη δράση. Όλα αυτά για έναν παίκτη που δεν είχε καν ελληνική υπηκοότητα όταν μεγάλωνε».

Στην κατάταξη, ο Ντέγιαν Μποντιρόγκα καταλαμβάνει την 33η θέση και είναι ο υψηλότερα τοποθετημένος παίκτης που δεν αγωνίστηκε ποτέ στο NBA. Την ίδια στιγμή, εκτός της πρώτης δεκάδας βρίσκονται παίκτες όπως ο Άρβιντας Σαμπόνις, ο Βλάντε Ντίβατς και ο Τόνι Κούκοτς.

We updated our list of the greatest European players ever.



Here's the first from each country:



🇩🇪 Dirk Nowitzki

🇬🇷 Giannis Antetokounmpo

🇷🇸 Nikola Jokic

🇪🇸 Pau Gasol

🇫🇷 Tony Parker

🇸🇮 Luka Doncic

🇭🇷 Drazen Petrovic

🇱🇹 Arvydas Sabonis

🇲🇪 Nikola Vucevic

🇷🇺 Andrei Kirilenko

🇳🇱 Rik… — HoopsHype (@hoopshype) August 25, 2026

Οι 50 κορυφαίοι Ευρωπαίοι στην ιστορία του μπάσκετ

1. Ντιρκ Νοβίτσκι

2. Γιάννης Αντετοκούνμπο

3. Νίκολα Γιόκιτς

4. Πάου Γκασόλ

5. Τόνι Πάρκερ

6. Λούκα Ντόντσιτς

7. Ρουντί Γκομπέρ

8. Μαρκ Γκασόλ

9. Ντράζεν Πέτροβιτς

10. Πέτζα Στογιάκοβιτς

11. Άρβιντας Σαμπόνις

12. Ντέτλεφ Σρεμπφ

13. Βλάντε Ντίβατς

14. Τόνι Κούκοτς

15. Νίκολα Βούτσεβιτς

16. Ντομάντας Σαμπόνις

17. Τζόακιμ Νόα

18. Αντρέι Κιριλένκο

19. Ρίκ Σμιτς

20. Γκόραν Ντράγκιτς

21. Ζιντρούνας Ιλγκάουσκας

22. Ρίκι Ρούμπιο

23. Κρίσταπς Πορζίνγκις

24. Ντίνο Ράτζα

25. Ντανίλο Γκαλινάρι

26. Νικ Μπατούμ

27. Ντένις Σρούντερ

28. Σαρούνας Μαρτσουλιόνις

29. Γιόνας Βαλαντσιούνας

30. Χινταγέτ Τούρκογλου

31. Βικτόρ Γουεμπανιαμά

32. Μεχμέτ Οκούρ

33. Ντέγιαν Μποντιρόγκα

34. Χοσέ Καλδερόν

35. Κλιντ Καπέλα

36. Λάουρι Μάρκανεν

37. Χουάν Κάρλος Ναβάρο

38. Μπορίς Ντιό

39. Όου Τζι Ανουνόμπι

40. Μπόγιαν Μπογκντάνοβιτς

41. Άλπερεν Σενγκούν

42. Εβάν Φουρνιέ

43. Πρέντραγκ Ντανίλοβιτς

44. Μάρτσιν Γκόρτατ

45. Νίκος Γκάλης

46. Ίβιτσα Ζούμπατς

47. Ντένι Άβντιγια

48. Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς

49. Σουέν Νέιτερ

50. Βασίλης Σπανούλης

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