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26.08.2026 15:56

Το superyacht «H3» στον Πόρο – Γιώργος Βάλλης: «Η Ελλάδα πρωταγωνιστεί στον παγκόσμιο θαλάσσιο τουρισμό»

26.08.2026 15:56
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Η παρουσία του εντυπωσιακού superyacht «H3» στον Πόρο και στα νερά του Αργοσαρωνικού στρέφει για ακόμη μία φορά το ενδιαφέρον στον ελληνικό θαλάσσιο τουρισμό και στη δυναμική που έχει αποκτήσει η χώρα ως προορισμός για ορισμένα από τα μεγαλύτερα και πολυτελέστερα σκάφη αναψυχής διεθνώς.

Με μήκος 105 μέτρων, το «H3» αποτελεί μία από τις πλέον επιβλητικές παρουσίες που έχουν καταγραφεί το τελευταίο διάστημα στις ελληνικές θάλασσες, με την άφιξή του στον Πόρο να μην περνά απαρατήρητη. Η εικόνα ενός superyacht αυτού του μεγέθους στον Αργοσαρωνικό έρχεται να προστεθεί στις συνεχείς αφίξεις πολυτελών θαλαμηγών που επιλέγουν την Ελλάδα για τις καλοκαιρινές τους διαδρομές.

Με αφορμή την παρουσία του «H3», ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Θαλαμηγών (Π.Ε.Π.Ι.Ε.Θ.), Γιώργος Βάλλης, επισημαίνει τη σημασία που έχει για τη χώρα η διαρκώς αυξανόμενη παρουσία του διεθνούς yachting, αλλά και τον ρόλο των ελληνικών πληρωμάτων και των υπηρεσιών που υποστηρίζουν τον κλάδο.

Όπως δηλώνει χαρακτηριστικά ο Γιώργος Βάλλης:

«Η παρουσία του εντυπωσιακού superyacht “H3”, μήκους 105 μέτρων, στον Πόρο και τα νησιά του Αργοσαρωνικού επιβεβαιώνει για ακόμα μία φορά ότι η Ελλάδα αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για τον παγκόσμιο θαλάσσιο τουρισμό υψηλού επιπέδου.

Η επιλογή των ελληνικών θαλασσών από διεθνούς κύρους προσωπικότητες και κροίσους της παγκόσμιας επιχειρηματικότητας αναδεικνύει τη μοναδικότητα, την ομορφιά και τις απεριόριστες δυνατότητες που διαθέτει η χώρα μας στον τομέα του yachting.

Ως Πρόεδρος της Π.Ε.Π.Ι.Ε.Θ., παραμένω προσηλωμένος στη διατήρηση της υψηλής ποιότητας παροχής υπηρεσιών, της ασφάλειας και της επαγγελματικής αριστείας των ελληνικών πληρωμάτων, ώστε η Ελλάδα να συνεχίσει να πρωταγωνιστεί στον παγκόσμιο ναυτιλιακό και τουριστικό χάρτη.»

Η παρουσία τέτοιου μεγέθους θαλαμηγών δεν αποτελεί μόνο μια εντυπωσιακή εικόνα για τους επισκέπτες των νησιών, αλλά έχει ιδιαίτερη σημασία και για την οικονομική δραστηριότητα που αναπτύσσεται γύρω από το yachting. Από τα πληρώματα και τις υπηρεσίες ανεφοδιασμού μέχρι τις μαρίνες, την εστίαση και τις τοπικές επιχειρήσεις, ο θαλάσσιος τουρισμός υψηλών απαιτήσεων δημιουργεί μια ολόκληρη αλυσίδα δραστηριοτήτων.

Ο Αργοσαρωνικός, λόγω της εγγύτητάς του με την Αθήνα αλλά και της ιδιαίτερης φυσιογνωμίας νησιών όπως ο Πόρος, παραμένει ένας από τους χαρακτηριστικούς σταθμούς των πολυτελών θαλαμηγών που κινούνται στις ελληνικές θάλασσες, ενισχύοντας περαιτέρω τη θέση της Ελλάδας στον διεθνή χάρτη του yachting.

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