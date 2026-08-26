Σεισμός 3,6 Ρίχτερ στη Μήλο

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Ασθενής σεισμική δόνηση μεγέθους 3,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε νωρίτερα στη Μήλο.
Το επίκεντρο εντοπίζεται στον θαλάσσιο χώρο 33 χλμ Βόρεια – Βορειδυτικά της Μήλου.
Το εστιακού βάθος του σεισμού υπολογίστηκε στα 10 χλμ.
Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ή ζημιές.
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