Πυρκαγιές: Οριοθετήθηκε η φωτιά στο Κιλκίς, υπό έλεγχο στην Καβάλα – Μέτωπο στις Σέρρες

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Τρεις αγροτοδασικές πυρκαγιές κινητοποίησαν το απόγευμα και το βράδυ της Τετάρτης (26/8) ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής σε Κιλκίς, Καβάλα και Σέρρες, την ώρα που συνολικά 35 φωτιές εκδηλώθηκαν σε ολόκληρη τη χώρα μέσα σε ένα 24ωρο.

Οριοθετήθηκε η φωτιά στον Άγιο Αντώνιο Κιλκίς

Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε γύρω στις 18:30 σε αγροτοδασική περιοχή στον Άγιο Αντώνιο Κιλκίς.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 36 πυροσβέστες, με δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 2ης ΕΜΟΔΕ και εννέα οχήματα, ενώ από αέρος επιχείρησαν τρία αεροσκάφη.

Στην επιχείρηση συνέδραμε και ο Δήμος Κιλκίς, διαθέτοντας υδροφόρες.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Άγιος Αντώνιος #Κιλκίς.

Κινητοποιήθηκαν 36 #πυροσβέστες με δυο ομάδες πεζοπόρων της 2ης #ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα και 3 Α/Φ.

Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 26, 2026

Υπό έλεγχο η πυρκαγιά στη Μουσθένη Καβάλας

Υπό έλεγχο τέθηκε, επίσης, η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο πριν από τις 21:00 στη Μουσθένη του Δήμου Παγγαίου Καβάλας.

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν 10 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα, ενώ ο Δήμος Παγγαίου συνέδραμε στις προσπάθειες κατάσβεσης με μηχανήματα έργου και υδροφόρες.

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η #πυρκαγιά στην περιοχή Μουσθένη του Δήμου Παγγαίου. August 26, 2026

Φωτιά σε δάσος στην Πρώτη Σερρών

Παράλληλα, φωτιά ξέσπασε το βράδυ της Τετάρτης (26/8) σε δασική έκταση στην Πρώτη του Δήμου Αμφίπολης Σερρών.

Για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες, με τέσσερις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 2ης ΕΜΟΔΕ και τέσσερα οχήματα.

Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και μηχανήματα έργου.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Πρώτη του Δήμου Αμφίπολης Σερρών. Κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 4 οχήματα. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου. August 26, 2026

35 αγροτοδασικές πυρκαγιές σε ένα 24ωρο

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Πυροσβεστικής, από τις 18:00 της Τρίτης 25 Αυγούστου 2026 έως τις 18:00 της Τετάρτης 26 Αυγούστου 2026 εκδηλώθηκαν συνολικά 35 αγροτοδασικές πυρκαγιές.

Από αυτές, οι 30 αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν ακόμη πέντε.

Τα κατά τόπους ανακριτικά γραφεία, καθώς και κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ), διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών.

Η Πυροσβεστική απευθύνει έκκληση προς τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και, σε περίπτωση πυρκαγιάς, να ακολουθούν πιστά, για τη δική τους ασφάλεια, τις υποδείξεις των αρμόδιων Αρχών.

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