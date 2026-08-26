Πυρκαγιές: Οριοθετήθηκε η φωτιά στο Κιλκίς, υπό έλεγχο στην Καβάλα – Μέτωπο στις Σέρρες

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Τρεις αγροτοδασικές πυρκαγιές κινητοποίησαν το απόγευμα και το βράδυ της Τετάρτης (26/8) ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής σε Κιλκίς, Καβάλα και Σέρρες, την ώρα που συνολικά 35 φωτιές εκδηλώθηκαν σε ολόκληρη τη χώρα μέσα σε ένα 24ωρο.
Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε γύρω στις 18:30 σε αγροτοδασική περιοχή στον Άγιο Αντώνιο Κιλκίς.
Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 36 πυροσβέστες, με δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 2ης ΕΜΟΔΕ και εννέα οχήματα, ενώ από αέρος επιχείρησαν τρία αεροσκάφη.
Στην επιχείρηση συνέδραμε και ο Δήμος Κιλκίς, διαθέτοντας υδροφόρες.
Υπό έλεγχο τέθηκε, επίσης, η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο πριν από τις 21:00 στη Μουσθένη του Δήμου Παγγαίου Καβάλας.
Στο σημείο κινητοποιήθηκαν 10 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα, ενώ ο Δήμος Παγγαίου συνέδραμε στις προσπάθειες κατάσβεσης με μηχανήματα έργου και υδροφόρες.
Παράλληλα, φωτιά ξέσπασε το βράδυ της Τετάρτης (26/8) σε δασική έκταση στην Πρώτη του Δήμου Αμφίπολης Σερρών.
Για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες, με τέσσερις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 2ης ΕΜΟΔΕ και τέσσερα οχήματα.
Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και μηχανήματα έργου.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Πυροσβεστικής, από τις 18:00 της Τρίτης 25 Αυγούστου 2026 έως τις 18:00 της Τετάρτης 26 Αυγούστου 2026 εκδηλώθηκαν συνολικά 35 αγροτοδασικές πυρκαγιές.
Από αυτές, οι 30 αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν ακόμη πέντε.
Τα κατά τόπους ανακριτικά γραφεία, καθώς και κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ), διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών.
Η Πυροσβεστική απευθύνει έκκληση προς τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και, σε περίπτωση πυρκαγιάς, να ακολουθούν πιστά, για τη δική τους ασφάλεια, τις υποδείξεις των αρμόδιων Αρχών.
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