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26.08.2026 22:31

Εξαφάνιση 31χρονου από το Ρέθυμνο – Η ανακοίνωση από το «Χαμόγελο του Παιδιού»

26.08.2026 22:31
xamogelo_tou_paidiou

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Συναγερμός έχει σημάνει στο Ρέθυμνο για την εξαφάνιση 31χρονου από το χωριό Πανόρμου Μυλοποτάμου.

Όπως αναφέρει για την εξαφάνιση του 31χρονου το «Χαμόγελο του Παιδιού», ο Χουσεΐν (ον.) Σαχ Μολκ Ζατέχ (επ.), αγνοείται από τις 20/08/2026.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση του άνδρα την Τετάρτη 26/8/2026 και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του, κατόπιν αιτήματος, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι, οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Χουσεΐν Σαχ Μολκ Ζατέχ έχει ύψος 1.75 μ., είναι αδύνατος, έχει μαύρα μαλλιά και καστανά μάτια.

Την ημέρα που εξαφανίστηκε είναι άγνωστο τι φορούσε.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας, αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app, όπου υπάρχει «ζωντανή» ενημέρωση για την εξαφάνιση.

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