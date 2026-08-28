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28.08.2026 09:13

Γυναικοκτονία στη Ροδόπη: «Θόλωσα, δεν ήξερα τι έκανα», λέει ο καθ’ ομολογία δράστης – Απολογία μόλις λάβει εξιτήριο

28.08.2026 09:13
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Photo: xronos.gr
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  • Ο 53χρονος δράστης της γυναικοκτονίας στη Ροδόπη νοσηλεύεται και αναμένεται να απολογηθεί στις αρχές μόλις λάβει εξιτήριο από το νοσοκομείο.
  • Ο δράστης ομολόγησε ότι σκότωσε τη 44χρονη εν διαστάσει σύζυγό του με κουζινομάχαιρο έπειτα από έντονο διαπληκτισμό στο σπίτι τους.
  • Τα παιδιά του θύματος κάλεσαν σε βοήθεια και επιχείρησαν να μεταφέρουν τη μητέρα τους στο νοσοκομείο, όμως εκείνη είχε ήδη καταλήξει.
  • Οι αρχές διεξάγουν έρευνα για τις συνθήκες του εγκλήματος, λαμβάνοντας υπόψη το ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας του 53χρονου και τις καταθέσεις μαρτύρων.

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Το τέλος της νοσηλείας του καθ’ ομολογίαν δράστη της νέας γυναικοκτονίας στη Ροδόπη αναμένουν οι αρχές, προκειμένου να απολογηθεί για την αποτρόπαια πράξη του.

Ο 53χρονος άνδρας, ο οποίος εξακολουθεί να νοσηλεύεται, αναμένεται να πάρει εξιτήριο και στη συνέχεια να οδηγηθεί ενώπιον των αρμόδιων αρχών, προκειμένου να απολογηθεί για την πράξη του. Αρχικά, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο άνδρας δεν έδινε απαντήσεις στις αρχές και παρέμενε σιωπηλός. Στη συνέχεια, ωστόσο, φέρεται να παραδέχθηκε την πράξη του, υποστηρίζοντας ότι «θόλωσε» και δεν γνώριζε τι έκανε.

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, τα οποία επικαλείται η ΕΡΤ, ο εν διαστάσει σύζυγος της 44χρονης γυναίκας πήγε στο σπίτι και μεταξύ τους ακολούθησε έντονος διαπληκτισμός. Κάποια στιγμή, ο άνδρας φέρεται να άρπαξε ένα κουζινομάχαιρο και να κατάφερε ένα χτύπημα στην 44χρονη, το οποίο την τραυμάτισε σοβαρά στον πνεύμονα. Το τραύμα προκάλεσε ακατάσχετη αιμορραγία και η γυναίκα κατέληξε μέσα σε λίγα λεπτά.

Η 44χρονη εργαζόταν σεζόν στη Θάσο και είχε επιστρέψει στο χωριό προκειμένου να περάσει χρόνο με την οικογένειά της και να βρίσκεται κοντά στην κόρη της που είχε γενέθλια. Στο σπίτι βρίσκονταν και τα δύο παιδιά της, ο 19χρονος γιος της και η 16χρονη κόρη της. Αμέσως μετά το μαχαίρωμα, η 16χρονη κόρη τηλεφώνησε στις αρχές, ζητώντας βοήθεια, ενώ ο 19χρονος γιος της ανέλαβε να μεταφέρει τη μητέρα του στο νοσοκομείο, ωστόσο, η 44χρονη είχε ήδη χάσει τη ζωή της.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να ρίξει περισσότερο φως στις ακριβείς συνθήκες του θανάτου και στο τραύμα που υπέστη η 44χρονη. Οι αρχές εξετάζουν παράλληλα όλα τα στοιχεία της υπόθεσης, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα έχουν οι καταθέσεις και τα όσα συνέβησαν μέσα στο σπίτι κατά τα κρίσιμα λεπτά πριν και μετά την επίθεση. Υπενθυμίζεται ότι ο 53χρονος είχε κατηγορηθεί στο παρελθόν για ενδοοικογενειακή βία.

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