search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28.08.2026 09:44
search
MENU CLOSE
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

28.08.2026 09:30

Πέθανε ο ηθοποιός Peter Cullen, η φωνή του Optimus Prime στους Transformers

28.08.2026 09:30
PeterCullen2

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Σίγησε η φωνή των «Transformers»…. Ο ηθοποιός Πίτερ Κάλεν πέθανε την Τετάρτη (26.08.2026) σε ηλικία 85 ετών, στο σπίτι του στο Λος Άντζελες, σύμφωνα με τον ατζέντη του.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστή η αιτία του θανάτου του.

Υπήρξε η φωνή του Optimus Prime στην αρχική τηλεοπτική σειρά κινουμένων σχεδίων Transformers της δεκαετίας του 1980 καθώς και στις ταινίες του Μάικλ Μπέι. Επίσης, έκανε τον Γκάρη (Eeyore) στο Γουίνι το Αρκουδάκι, τον Predator (1987), τον Monterey Jack στο «Chip ‘n Dale Rescue Rangers», τον KARR στο «Knight Rider» τη φωνή του Mario στην αρχική σειρά κινουμένων σχεδίων «Donkey Kong» πίσω στη δεκαετία του 1980.

Η οικογένεια του ηθοποιού δήλωσε: «Ο Πίτερ Κάλεν έφυγε ειρηνικά, περιτριγυρισμένος από την αγαπημένη του οικογένεια — και θα παραμείνει στις καρδιές των πολλών φίλων του και των αμέτρητων θαυμαστών του σε όλο τον κόσμο. Η οικογένειά του σας ζητά να τιμήσετε την αξιοθαύμαστη κληρονομιά του, προσφέροντας υπηρεσίες στις κοινότητές σας και καθοδηγώντας τους άλλους με συμπόνια, ακεραιότητα και πίστη, και να θυμάστε πάντα: “Να είστε αρκετά δυνατοί για να είστε ευγενικοί”».

Διαβάστε επίσης:

Έτοιμο το σενάριο της βιογραφικής ταινίας για τον Ozzy Osbourne

Οι τέχνες της φωτιάς

Κριτική ταινίας: «Πού είναι το σπίτι του φίλου μου;»- Τα πρώτα βήματα του ιρανικού σινεμά

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ypourgeio_oikonomikon_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Απάντηση ΥΠΕΘΟ σε ΠΑΣΟΚ για ιδιωτικό χρέος: «Ανακαλύπτει σήμερα όσα έγιναν χθες» – Οι οχτώ παρεμβάσεις στήριξης ευάλωτων και μεσαίας τάξης

Reiner_FAMILY
LIFESTYLE

«Κάθε φορά που ξυπνάω έρχομαι αντιμέτωπος με την πραγματικότητά μου» λέει ο γιος του του Rob Reiner για τη δολοφονία των γονιών του από τον αδελφό του

PERIPOLIKO NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Απείλησε τον αδελφό του με καραμπίνα μπροστά στο ανήλικο ανιψάκι του

PeterCullen2
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Πέθανε ο ηθοποιός Peter Cullen, η φωνή του Optimus Prime στους Transformers

ergazomenoi-new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αγορά εργασίας δύο ταχυτήτων: Περισσότερες δουλειές, αλλά οι μισθοί δεν φτάνουν για αξιοπρεπή διαβίωση

Δείτε όλες τις ειδήσεις
hyerselini-4
ΕΛΛΑΔΑ

Έκλειψη Σελήνης: Τι ώρα θα «χαθεί» το φεγγάρι στην Ελλάδα αύριο

miltos tentoglou
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πρώτος ο Μίλτος Τεντόγλου στο Diamond League της Ζυρίχης, «πέταξε» στα 8.45μ. (Video)

karalis 543- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πανελλήνιο ρεκόρ ο Εμμανουήλ Καραλής στη Ζυρίχη: «Πέταξε» στα 6,20 μέτρα σε ιστορική μονομαχία με τον Ντουπλάντις (Videos)

koufonikolakou_1407_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΛ.Α.Σ. υπέρ Ακρίτα: «Είναι πολύ αξιόλογη» λέει η Κουφονικολάκου – Καταλόγισε στην κυβέρνηση «καθεστωτισμό» και «αδωνισμό»

windmill-new-123
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Χωροταξικό για ΑΠΕ: Η Νάξος «επικήρυξε» τον Παπασταύρου - Προσφεύγει στο ΣτΕ για τα αιολικά πάρκα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28.08.2026 09:43
ypourgeio_oikonomikon_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Απάντηση ΥΠΕΘΟ σε ΠΑΣΟΚ για ιδιωτικό χρέος: «Ανακαλύπτει σήμερα όσα έγιναν χθες» – Οι οχτώ παρεμβάσεις στήριξης ευάλωτων και μεσαίας τάξης

Reiner_FAMILY
LIFESTYLE

«Κάθε φορά που ξυπνάω έρχομαι αντιμέτωπος με την πραγματικότητά μου» λέει ο γιος του του Rob Reiner για τη δολοφονία των γονιών του από τον αδελφό του

PERIPOLIKO NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Απείλησε τον αδελφό του με καραμπίνα μπροστά στο ανήλικο ανιψάκι του

1 / 3