Πέθανε ο ηθοποιός Peter Cullen, η φωνή του Optimus Prime στους Transformers

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Σίγησε η φωνή των «Transformers»…. Ο ηθοποιός Πίτερ Κάλεν πέθανε την Τετάρτη (26.08.2026) σε ηλικία 85 ετών, στο σπίτι του στο Λος Άντζελες, σύμφωνα με τον ατζέντη του.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστή η αιτία του θανάτου του.

Υπήρξε η φωνή του Optimus Prime στην αρχική τηλεοπτική σειρά κινουμένων σχεδίων Transformers της δεκαετίας του 1980 καθώς και στις ταινίες του Μάικλ Μπέι. Επίσης, έκανε τον Γκάρη (Eeyore) στο Γουίνι το Αρκουδάκι, τον Predator (1987), τον Monterey Jack στο «Chip ‘n Dale Rescue Rangers», τον KARR στο «Knight Rider» τη φωνή του Mario στην αρχική σειρά κινουμένων σχεδίων «Donkey Kong» πίσω στη δεκαετία του 1980.

Η οικογένεια του ηθοποιού δήλωσε: «Ο Πίτερ Κάλεν έφυγε ειρηνικά, περιτριγυρισμένος από την αγαπημένη του οικογένεια — και θα παραμείνει στις καρδιές των πολλών φίλων του και των αμέτρητων θαυμαστών του σε όλο τον κόσμο. Η οικογένειά του σας ζητά να τιμήσετε την αξιοθαύμαστη κληρονομιά του, προσφέροντας υπηρεσίες στις κοινότητές σας και καθοδηγώντας τους άλλους με συμπόνια, ακεραιότητα και πίστη, και να θυμάστε πάντα: “Να είστε αρκετά δυνατοί για να είστε ευγενικοί”».

Peter Cullen has sadly passed away at the age of 85.



He is the iconic voice of many characters, including Optimus Prime. pic.twitter.com/HS9MRZ4mq6 — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) August 27, 2026

Διαβάστε επίσης:

Έτοιμο το σενάριο της βιογραφικής ταινίας για τον Ozzy Osbourne

Οι τέχνες της φωτιάς

Κριτική ταινίας: «Πού είναι το σπίτι του φίλου μου;»- Τα πρώτα βήματα του ιρανικού σινεμά