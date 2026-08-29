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29.08.2026 09:10

Ιός Δυτικού Νείλου: Κρούσματα σε 13 ακόμη δήμους – Στην Ανατολική Αττική τα περισσότερα

29.08.2026 09:10
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Ολοένα και μεγαλώνει η λίστα με τους δήμους της χώρας, όπου καταγράφονται κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου, με τους ειδικούς να κάνουν λόγο για κορύφωση τις τελευταίες ημέρες του μήνα, αλλά και για συνέχιση της δραστηριότητας των κουνουπιών και το φθινόπωρο, εν μέσω υψηλών θερμοκρασιών.

Μέσα σε μία εβδομάδα, όπως αναφέρει η ΕΡΤ, ακόμη 13 δήμοι κατέγραψαν κρούσματα, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό στους 61.

Πρόκειται για τους δήμους, Κηφισιάς, Μεταμόρφωσης, Φιλοθέης – Ψυχικού, Ζωγράφου, Αγίου Δημητρίου, Μοσχάτου – Ταύρου, Καρδίτσας, Τυρνάβου, Φαρσαλων, Δέλτα Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκης, Δίου – Ολύμπου Πιερίας και Χαλκιδέων.

Στην Αττική εντοπίζονται 6 στα 10 κρούσματα της χώρας, γεγονός που δημιουργεί προβληματισμό στους ειδικούς, καθώς ο αριθμός των ατόμων που έχουν προσβληθεί και δεν το γνωρίζουν είναι πολύ μεγαλύτερος όπως λένε, τη στιγμή που 8 στους 10 δεν εμφανίζουν κανένα σύμπτωμα.

Σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ, η μεγαλύτερη καταγραφή νέων κρουσμάτων σημειώνεται στην Ανατολική Αττική, με τον Δήμο Σπάτων- Αρτέμιδος να καταγραφεί συνολικά 17 κρούσματα.

Στο πλαίσιο αυτό, ολοκληρώθηκαν χθες (28/08) έκτακτπι ψεκασμοί σε 10.000 στρέμματα στην Ανατολική Αττική από την Περιφέρεια.

Η φετινή χρονιά είναι μία από τις πιο δύσκολες, σημειώνουν οι επιστήμονες, παραπέμποντας στην εικόνα που είχε καταγραφεί το 2018.

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