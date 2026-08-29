Είναι το πιο ψυχοφθόρο πράγμα αυτό το καλοκαίρι να είσαι οπαδός του Παναθηναϊκού; – Ένα δράμα σε… λούπα

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Υπάρχουν πολλοί τρόποι να περάσει κανείς τα καλοκαιρινά βράδια του. Μπορεί να βγει για ένα ποτό, να πάει σε ένα θερινό σινεμά, να χαζέψει τη θάλασσα ή απλώς να μείνει στο σπίτι, απολαμβάνοντας λίγη ησυχία.

Μπορεί, επίσης, να είναι οπαδός του Παναθηναϊκού και να περνά κάθε ευρωπαϊκή Πέμπτη του Ιουλίου και του Αυγούστου με το πιεσόμετρο στο ένα χέρι και το κομπιουτεράκι των προκριματικών στο άλλο.

Διότι ο φετινός Παναθηναϊκός δεν προκρίνεται απλώς. Πρώτα φροντίζει να πείσει τους πάντες ότι κινδυνεύει να αποκλειστεί, ύστερα δοκιμάζει μεθοδικά τα νεύρα του κόσμου του και στο τέλος εμφανίζει έναν λυτρωτή —συνήθως τον Σίριλ Ντέσερς— για να σώσει την παρτίδα.

Έξι αγώνες χρειάστηκε το «τριφύλλι» για να φτάσει στη League Phase του Conference League. Έξι παιχνίδια, τουλάχιστον 600 αγωνιστικά λεπτά μαζί με τις δύο παρατάσεις, τρεις προκρίσεις και ούτε μία ήσυχη βραδιά. Προφανώς και φάνηκε καθαρά ότι ήταν η καλύτερη ομάδα απ’ όσες αντιμετώπισε. Αλλά αυτό είναι άλλη ιστορία.

Το πιο παράξενο; Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε αυτή τη διαδρομή αήττητος. Τρεις νίκες, τρεις ισοπαλίες, 11 γκολ υπέρ και οκτώ κατά. Μια στατιστική εικόνα σχεδόν ειδυλλιακή, αρκεί να μην έχει παρακολουθήσει κανείς ούτε λεπτό από τα παιχνίδια.

Τρεις χώρες, τρία «διπλά» με 2-1

Η συμμετρία είναι εντυπωσιακή. Ο Παναθηναϊκός έδωσε τρία παιχνίδια μακριά από το ΟΑΚΑ, σε Ουγγαρία, Βουλγαρία και Τσεχία, και τα κέρδισε όλα με 2-1. Στα τρία εντός έδρας ματς, αντιθέτως, δεν νίκησε κανένα: δύο φορές 2-2 και μία 1-1.

Σαν να αποφάσισε η ομάδα ότι το ΟΑΚΑ θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τη δημιουργία αγωνίας και οι εκτός έδρας αναμετρήσεις για τη λύτρωση.

Η πρώτη πράξη του δράματος γράφτηκε στην Ουγγαρία. Απέναντι στην Πάκσι, ο Παναθηναϊκός έκανε ίσως την πιο πειστική από τις έξι εμφανίσεις του. Προηγήθηκε 2-0, έχασε πολλές ευκαιρίες, επέτρεψε στους γηπεδούχους να μειώσουν και τελικά έφυγε με το 2-1.

Όλα έδειχναν ότι η ρεβάνς στο ΟΑΚΑ θα ήταν μια τυπική διαδικασία. Αλλά «τυπική διαδικασία» και Παναθηναϊκός του φετινού καλοκαιριού αποδείχθηκαν έννοιες ασύμβατες.

Η Πάκσι προηγήθηκε δύο φορές στην Αθήνα, ο Παναθηναϊκός ισοφάρισε αρχικά με τον Γιάγκουσιτς και χρειάστηκε το γκολ του Ραστόντερ στο 85΄ για να φτάσει στο 2-2 και να τελειώσει την πρώτη αποστολή. Πρόκριση με συνολικό σκορ 4-3, αλλά και η πρώτη σαφής προειδοποίηση ότι η καρδιολογική επιβάρυνση θα αποτελούσε μόνιμο μέρος του πακέτου.

Το ίδιο επεισόδιο, με άλλους κομπάρσους

Ακολούθησε η ΤΣΣΚΑ 1948. Ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε στο ΟΑΚΑ με τον Γιάγκουσιτς, ισοφαρίστηκε σχεδόν αμέσως και στη συνέχεια βάλθηκε να αποδείξει ότι μπορεί να κάνει έναν σαφώς υποδεέστερο αντίπαλο να μοιάζει με δυσεπίλυτο ευρωπαϊκό γρίφο.

Το 1-1 συνοδεύτηκε από έντονες αποδοκιμασίες. Ο κόσμος δεν «γιούχαρε» μόνο το αποτέλεσμα, αλλά κυρίως την εικόνα μιας ομάδας που είχε περισσότερη ποιότητα, ακριβότερο ρόστερ και υψηλότερους στόχους, χωρίς να μπορεί να επιβάλει τίποτα από αυτά στο γήπεδο.

Στη Σόφια το σενάριο επαναλήφθηκε σχεδόν πιστά. Ο Λιβάι Γκαρσία έκανε το 0-1 στο 60΄, ο Παναθηναϊκός έδειχνε να κρατά την πρόκριση και στο 87΄ δέχθηκε την ισοφάριση. Παράταση, νέα ταλαιπωρία, νέες βαθιές ανάσες μπροστά στις τηλεοράσεις.

Εκεί εμφανίστηκε για πρώτη φορά ο από μηχανής Θεός της φετινής ευρωπαϊκής ιστορίας. Ο Ντέσερς, επιστρέφοντας έπειτα από οκτώ μήνες, πέτυχε στο 94΄ το 1-2 και έστειλε τον Παναθηναϊκό στα πλέι οφ.

Το μάθημα, υποτίθεται, είχε δοθεί: όταν προηγείσαι, δεν σταματάς να παίζεις. Ο Παναθηναϊκός, όμως, φαίνεται ότι είχε ζητήσει επαναληπτική εξέταση.

Από το 2-0 στο 2-2 και από τις αποδοκιμασίες στην παράταση

Με τη Χράντετς Κράλοβε στο ΟΑΚΑ, ο Ανδρέας Τεττέη πέτυχε δύο υπέροχα γκολ μέσα σε πέντε λεπτά και όλα έδειχναν ότι, επιτέλους, οι «πράσινοι» θα περνούσαν ένα ήσυχο βράδυ.

Στο 88΄ ο Παναθηναϊκός προηγούνταν 2-0. Στο 90+6΄ το σκορ ήταν 2-2.

Ο Ουμάρ σκόραρε δύο φορές, η άμυνα κατέρρευσε, το ΟΑΚΑ «πάγωσε» και στη συνέχεια αποδοκίμασε. Οι φίλοι του Παναθηναϊκού είχαν μόλις παρακολουθήσει την ομάδα τους να μετατρέπει ένα καθαρό προβάδισμα σε νέα εκτός έδρας αποστολή επιβίωσης.

Και φτάσαμε στο Κράλοβε. Ο Ντέσερς έκανε το 0-1 στο 71΄ και για περίπου είκοσι λεπτά ο Παναθηναϊκός κρατούσε στα χέρια του την πρόκριση. Μέχρι το 90+2΄, όταν ο Νταρίντα ισοφάρισε και έστειλε το ματς στην παράταση.

Δεύτερη παράταση μέσα σε τρεις εβδομάδες. Ακυρωμένο γκολ των Τσέχων, μεγάλες επεμβάσεις του Πένια, ευκαιρίες εκατέρωθεν και η αίσθηση ότι η βραδιά οδηγούνταν πλέον στα πέναλτι.

Αλλά ο Παναθηναϊκός δεν μπορούσε να ολοκληρώσει αυτό το καλοκαιρινό δράμα με κάτι τόσο συμβατικό. Χρειαζόταν η τελευταία φάση, το VAR, η ανατροπή του Ντέσερς και ένα πέναλτι στο 120΄, που εκτελέστηκε στο 120+5΄.

Ο Ντέσερς σκόραρε, ο Παναθηναϊκός προκρίθηκε και χιλιάδες φίλοι του θυμήθηκαν ξανά πώς γίνεται η εκπνοή.

Αήττητος, προκριμένος, αλλά όχι πειστικός

Η μεγάλη εικόνα έχει δύο όψεις. Ο Παναθηναϊκός πέτυχε τον πρώτο βασικό στόχο της χρονιάς, πέρασε τρεις γύρους χωρίς ήττα, έδειξε χαρακτήρα στις δύσκολες στιγμές και βρήκε πρωταγωνιστές σε διαφορετικά πρόσωπα. Ο Τεττέη, ο Γιάγκουσιτς, ο Ραστόντερ, ο Λιβάι Γκαρσία, ο Πένια και, πάνω απ’ όλους, ο Ντέσερς έδωσαν τις λύσεις.

Από την άλλη, κανένας από τους τρεις αντιπάλους δεν ήταν τέτοιο μέγεθος που να δικαιολογεί έξι βραδιές τόσο μεγάλης αγωνίας. Ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να νικήσει ούτε μία φορά στο ΟΑΚΑ, δέχθηκε επανειλημμένα γκολ στα τελευταία λεπτά, οπισθοχώρησε όταν προηγήθηκε και παρουσίασε τα ίδια προβλήματα ξανά και ξανά.

Γι’ αυτό και οι αντιδράσεις του κόσμου κινούνται διαρκώς ανάμεσα στην ανακούφιση και στην αγανάκτηση. Η πρόκριση πανηγυρίζεται, αλλά δεν σβήνει τις αποδοκιμασίες. Η αήττητη πορεία αναγνωρίζεται, αλλά δεν εξαφανίζει την ανησυχία για όσα θα συμβούν απέναντι σε πιο ποιοτικούς αντιπάλους.

Ο Παναθηναϊκός μπήκε τελικά στη League Phase. Ο στόχος επετεύχθη και αυτό είναι το σημαντικότερο.

Μόνο που οι οπαδοί του χρειάστηκε να ζήσουν το ίδιο δράμα έξι φορές: προβάδισμα, χαμένες ευκαιρίες, ανεξήγητη οπισθοχώρηση, γκολ του αντιπάλου στο τέλος και ένας λυτρωτής την ύστατη στιγμή. Οι αντίπαλοι άλλαζαν. Οι χώρες άλλαζαν. Το σενάριο έμενε ίδιο.

Ένα πράσινο καλοκαιρινό δράμα σε… λούπα. Με ευτυχές τέλος, αλλά χωρίς καμία απολύτως εγγύηση για την αρτηριακή πίεση των θεατών.

Και τώρα η ομάδα έχει το περιθώριο μέχρι τις 15 Οκτωβρίου που αρχίζουν ξανά οι ευρωπαϊκοί αγώνες να βελτιωθεί και «ηρεμήσει» τους οπαδούς της. Εκτός κι αν οι αγώνες του πρωταθλήματος, που ξεκινάνε για τον Παναθηναϊκό τη Δευτέρα στη Λιβαδειά, δώσουν νέες αφορμές για να… κινδυνεύσουν τηλεοράσεις (συσκευές) και τιμές πίεσης…

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