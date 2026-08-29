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29.08.2026 20:04

Premier League: Ο Τζολάκης έκανε την απόκρουση της αγωνιστικής και η Χαλ νίκησε 1-0 στην έδρα της Κόβεντρι (Video)

29.08.2026 20:04
Tzolakis

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Ο Κωνσταντής Τζολάκης κάνει ονειρεμένο ξεκίνημα στην Premier League.

Ο διεθνής τερματοφύλακας συνέχισε από εκεί που το άφησε στην πρώτη αγωνιστική.

Μετά την εξαιρετική του εμφάνιση στη νίκη της Χαλ με 2-0 επί της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, πρόσθεσε ακόμα μια στο ενεργητικό του στη δεύτερη σερί επιτυχία της ομάδας του.

Ο Τζολάκης ήταν από τους κορυφαίους στο 0-1 επί της Κόβεντρι εκτός έδρας με τις «τίγρεις» να έχουν πλέον το δύο στα δύο στην Premier League.

Ο 24χρονος τερματοφύλακας έκανε την απόκρουση της αγωνιστικής στο 38΄ σε προβολή του Αβονίγι. Ο Τζολάκης έπεσε στη δεξιά του γωνία και με το δεξί του χέρι έβγαλε σίγουρο γκολ.

Στη συνέχεια του αγώνα ήταν σταθερός και το γκολ για τη Χαλ ήρθε στο 82′ με πλασέ του Μίλιαρ στην αντεπίθεση.

Πάλι MVP ο Τζολάκης

Η παρουσία του Τζολάκη στη νίκη επί της Κόβεντρι δεν πέρασε έτσι. Ο διεθνής πορτιέρε για δεύτερη σερί αγωνιστική, ψηφίστηκε κορυφαίος παίκτης του αγώνα της Χαλ.

Κάτι αντίστοιχο είχε συμβεί και στο 2-0 επί της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Στο άλλο ματς, που είχε ξεκινήσει την ίδια ώρα, Μπόρνμουθ και Έβερτον έμειναν στο 1-1. Η Μπόρνμουθ προηγήθηκε στο 41′ με τον Σκοτ, για να ισοφαρίσει η Έβερτον στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων με σουτ του Ταρκόφσκι μέσα από την περιοχή.

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ΣΑΒΒΑΤΟ 29.08.2026 20:13
Tzolakis
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