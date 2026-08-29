Premier League: Ο Τζολάκης έκανε την απόκρουση της αγωνιστικής και η Χαλ νίκησε 1-0 στην έδρα της Κόβεντρι (Video)

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Ο Κωνσταντής Τζολάκης κάνει ονειρεμένο ξεκίνημα στην Premier League.
Ο διεθνής τερματοφύλακας συνέχισε από εκεί που το άφησε στην πρώτη αγωνιστική.
Μετά την εξαιρετική του εμφάνιση στη νίκη της Χαλ με 2-0 επί της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, πρόσθεσε ακόμα μια στο ενεργητικό του στη δεύτερη σερί επιτυχία της ομάδας του.
Konstantinos Tzolakis’ unbelievable save for #HCAFC in the first half. 🇬🇷— Hull City News ⚫️🟠 (@HullCityStats) August 29, 2026
(@hcafcjoe📸) pic.twitter.com/ll5y8mwfPa
Ο Τζολάκης ήταν από τους κορυφαίους στο 0-1 επί της Κόβεντρι εκτός έδρας με τις «τίγρεις» να έχουν πλέον το δύο στα δύο στην Premier League.
Ο 24χρονος τερματοφύλακας έκανε την απόκρουση της αγωνιστικής στο 38΄ σε προβολή του Αβονίγι. Ο Τζολάκης έπεσε στη δεξιά του γωνία και με το δεξί του χέρι έβγαλε σίγουρο γκολ.
Tzolakis what a save this was👍 #hcafc pic.twitter.com/aWfUKSBKO1— James (@jamespanno) August 29, 2026
Στη συνέχεια του αγώνα ήταν σταθερός και το γκολ για τη Χαλ ήρθε στο 82′ με πλασέ του Μίλιαρ στην αντεπίθεση.
Η παρουσία του Τζολάκη στη νίκη επί της Κόβεντρι δεν πέρασε έτσι. Ο διεθνής πορτιέρε για δεύτερη σερί αγωνιστική, ψηφίστηκε κορυφαίος παίκτης του αγώνα της Χαλ.
Κάτι αντίστοιχο είχε συμβεί και στο 2-0 επί της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.
Στο άλλο ματς, που είχε ξεκινήσει την ίδια ώρα, Μπόρνμουθ και Έβερτον έμειναν στο 1-1. Η Μπόρνμουθ προηγήθηκε στο 41′ με τον Σκοτ, για να ισοφαρίσει η Έβερτον στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων με σουτ του Ταρκόφσκι μέσα από την περιοχή.
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