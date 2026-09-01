ΣΥΡΙΖΑ: Πονοκέφαλος λόγω αρχηγικών βλέψεων Πολάκη εν μέσω προετοιμασίας για τη ΔΕΘ

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ να κατάφερε να έρθει στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας και της πολιτικής αντιπαράθεσης με το θέμα της Έλενας Ακρίτα, και μπορεί η Ρένα Δούρου στο κυριακάτικο άρθρο της στο Βήμα να δηλώνει «πάθαμε, μάθαμε, συνεχίζουμε», ωστόσο το κόμμα μοιάζει να βρίσκεται μια ανάσα από την εσωστρέφεια εν μέσω προετοιμασίας για τη ΔΕΘ.

Η συνέντευξη του Παύλου Πολάκη στα «Χανιώτικα Νέα» που βάζει θέμα αρχηγίας εν μέσω προετοιμασίας για τη ΔΕΘ, προκαλεί τουλάχιστον αμηχανία στο εσωτερικό. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον συνεδρίασε χθες η 9μελής Εκλογική Επιτροπή στην οποία τέθηκαν θέματα προετοιμασίας για τη ΔΕΘ, ωστόσο το ζήτημα της εκπροσώπησης πάλι έμεινε σε εκκρεμότητα. Παραμένει δηλαδή ανοιχτό το αν ο ΣΥΡΙΖΑ στις δύο εμφανίσεις του στη ΔΕΘ (ομιλία και συνέντευξη Τύπου), θα εκπροσωπηθεί από την τριάδα των Δούρου, Παππά και Πολάκη.

Σε αυτή τη φάση ο ΣΥΡΙΖΑ, μετά την μεγαλύτερη κρίση στην ιστορία του, θέλει να εκπέμψει σήμα επανεκκίνησης και επαναφοράς στην κεντρική πολιτική σκηνή, και να καταδείξει ότι δεν έκλεισε ο ιστορικός του κύκλος – μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση και ιδίως προς τον Τσίπρα και την ΕΛ.Α.Σ.

Και θέλει να δείξει ότι αυτό μπορεί να το πετύχει και με συλλογικότητα και με σύμπνοια μεταξύ της τριάδας των στελεχών που αποτελούν αυτή τη στιγμή το μεταβατικό σχήμα της συλλογικής ηγεσίας με τη Ρένα Δούρου Πρόεδρο της Κ.Ο., το Νίκο Παππά Γραμματέα της Κ.Ε. και τον Παύλο Πολάκη υπεύθυνο στρατηγικού σχεδιασμού.

Όλο τον Αύγουστο οι μηχανές φάνηκε να δουλεύουν στο φουλ με βασικές προτεραιότητες τη ΔΕΘ αλλά και την αναστήλωση του μηχανισμού και την ανασυγκρότηση στη βάση με στόχο τη συσπείρωση και τον επαναπατρισμό μελών που αποστασιοποιήθηκαν σε προηγούμενες φάσεις. Και η προσπάθεια για την οργανωτική ανασυγκρότηση εννοείται θα συνεχιστεί για καιρό.

Με δεδομένο άλλωστε ότι υπάρχουν πολλά «τραύματα» προς επιδιόρθωση, μοιάζει δύσκολο να ανοίξει κουβέντα για συνέδριο και εκλογή αρχηγού πριν τις εκλογές.

Ωστόσο, μέσα σε όλη αυτή την προσπάθεια επανεκκίνησης ο Παύλος Πολάκης με τη συνέντευξή του στα Χανιώτικα Νέα, ήρθε να υπενθυμίσει ότι η παρούσα κατάσταση είναι προσωρινή και το θέμα της ηγεσίας – για την οποία κατά δήλωσή του ενδιαφέρεται ο ίδιος – είναι ανοιχτό.

«Μόνο με Πολάκη αρχηγό…»

Ανέφερε χαρακτηριστικά πως «στον ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει αυτή τη στιγμή μία κατάσταση συλλογικής ηγεσίας, η οποία θα λυθεί στην πορεία και προς τις εκλογές, είτε και μετά από αυτές, είτε με συνεδριακή διαδικασία είτε με διαδικασία των οργάνων». Σημείωσε πως για τον ίδιο δεν έχει κλείσει το θέμα της διεκδίκησης της ηγεσίας και επισήμανε με νόημα πως «η Δούρου είναι πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας, δεν είναι πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ», μήνυμα ότι δεν σκοπεύει να της αφήσει χώρο για ευρύτερο των μεταβατικών αρμοδιοτήτων της ρόλο. Είπε επίσης πως «ομάδα χωρίς αρχηγό είναι μηδέν, αλλά και αρχηγός χωρίς ομάδα είναι επίσης μηδέν. Έτσι, ο αρχηγός είναι ο πρώτος μεταξύ ίσων, και ο πρώτος μεταξύ ίσων αναγνωρίζεται από τους ίσους ότι “ναι, αυτός την κρίσιμη στιγμή μπορεί να πάρει την απόφαση”».

Εμφανίστηκε αντιφατικός ως προς το χρόνο που θεωρεί πως πρέπει να επιλυθεί το θέμα της ηγεσίας, πριν ή μετά τις εκλογές. Αλλού το άφησε ανοιχτό, αλλού είπε ότι δεν προλαβαίνουν λόγω εκλογών κι από την άλλη συμφώνησε στη θέση πως «μόνο με τον Πολάκη πρόεδρο ο ΣΥΡΙΖΑ θα μπει στη Βουλή». Σε ό,τι αφορά πολιτικές συμμαχίες και συνεργασίες εμφανίστηκε απόλυτος, λέγοντας πώς συμφωνία σε ένα συμμαχικό πρόγραμμα μπορεί να υπάρξει μόνο με το πρόγραμμα που στηρίζει ο ίδιος και ο ΣΥΡΙΖΑ. «Με αυτήν τη συμφωνία βάζουμε πλάτη. Χωρίς αυτήν δεν βάζουμε. Να κοπανηθούνε μοναχοί τους».

Είτε ο Πολάκης διεκδικεί επίλυση του ζητήματος της ηγεσίας πριν τις εκλογές –είτε διεκδικεί πιο ενισχυμένο ρόλο στην παρούσα κατάσταση, οι κινήσεις του δε φαίνεται να προμηνύουν «ήρεμα νερά» στον ΣΥΡΙΖΑ επί μακρόν.

Υπενθυμίζεται πως στην Κεντρική Επιτροπή της 18ης Ιουλίου, ο Παύλος Πολάκης είχε απευθύνει την εξής προειδοποίηση: «θα συνεχίσω να παλεύω από τις τάξεις του ΣΥΡΙΖΑ για όσο αντέχω και με όσους αντέχουν, και γι’ αυτό το περιεχόμενο, για άλλο περιεχόμενο δε θα παλέψω».

Διαβάστε επίσης

Έλενα Ακρίτα: Κωμικοτραγικό να ασχολούμαστε με το αν θα είμαι ή όχι αντιπρόεδρος της Βουλής

Τσίπρας από Θεσσαλονίκη: «Πρέπει να σταματήσουμε, ως χώρα, να χάνουμε ευκαιρίες, δεν είναι τεράστιες αυτές που θα έχουμε μπροστά μας»

ΔΕΘ: Τα δίνει όλα η κυβέρνηση για να κερδίσει τους δυσαρεστημένους – Τι περιλαμβάνουν οι ελαφρύνεις, ποιους αφορούν