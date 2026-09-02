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02.09.2026 12:43

Κάνε το πρώτο μεγάλο βήμα στην καριέρα σου με το Allwyn Rockets

02.09.2026 12:43
Allwyn Rockets Graduate Program_Allwyn Hellas_GR

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Έως το τέλος Σεπτεμβρίου οι online αιτήσεις από αποφοίτους ή τελειόφοιτους μεταπτυχιακών σπουδών για 7 ρόλους σε τρεις βασικούς τομείς της Allwyn Hellas

Τα νέα ταλέντα που θα διαμορφώσουν το αύριο στην αγορά εργασίας συνεχίζει να αναζητά η Allwyn Hellas μέσα από το Πρόγραμμα Αποφοίτων Allwyn Rockets, το οποίο έχει ήδη προσελκύσει το ενδιαφέρον της νέας γενιάς επαγγελματιών.

Το Allwyn Rockets, το οποίο έχει διάρκεια 15 μηνών και συνδυάζει εξειδίκευση, πρακτική εμπειρία και συνεχή υποστήριξη, απευθύνεται σε αποφοίτους ή τελειόφοιτους μεταπτυχιακών σπουδών με έως δύο χρόνια εργασιακής εμπειρίας, προσφέροντάς τους σημαντικές προοπτικές εξέλιξης και δυνατότητα συνέχισης της καριέρας τους στην Allwyn Hellas.

Οι διαθέσιμες θέσεις του Graduate Program της Allwyn Hellas καλύπτουν επτά ρόλους υψηλής ζήτησης, σε τρεις βασικούς τομείς. Οι ρόλοι που διατίθενται ανά τομέα είναι οι εξής:

  • Technology Stream

Διαθέσιμοι ρόλοι: Software Development και AI Engineering

Ιδανικό για αποφοίτους μεταπτυχιακών προγραμμάτων με σπουδές σε Computer Science, Engineering, Information Technology, Mathematics, AI ή συναφή πεδία.

  • Commercial stream

Διαθέσιμοι ρόλοι: Product Marketing, CRM και Communications

Ιδανικό για αποφοίτους μεταπτυχιακών προγραμμάτων με σπουδές σε Marketing, Business Administration, Communications, Economics, Psychology ή συναφή πεδία.

  • Data Science & Analytics Stream

Διαθέσιμοι ρόλοι: Data Analytics και Business Intelligence

Ιδανικό για αποφοίτους μεταπτυχιακών προγραμμάτων με σπουδές σε Data Science, Statistics, Mathematics, Engineering, Computer Science, Economics ή συναφή πεδία.

Κάνε online την αίτησή σου

Αν είσαι απόφοιτος ή τελειόφοιτος μεταπτυχιακού προγράμματος και θέλεις να κάνεις το πρώτο μεγάλο βήμα της καριέρας σου σε μια εταιρεία που επενδύει στην ανάπτυξη των ανθρώπων της, μπορείς να μάθεις περισσότερα για το Πρόγραμμα Αποφοίτων Allwyn Rockets και να υποβάλεις ηλεκτρονικά την αίτησή σου στην ιστοσελίδα https://corporate.opap.gr/el/graduate-program.

Το Allwyn Rockets θα σου δώσει την ευκαιρία να αποκτήσεις εξειδίκευση σε συγκεκριμένο αντικείμενο, να εργαστείς σε projects με ουσιαστικό επιχειρηματικό αντίκτυπο και να αποκτήσεις πρακτικές γνώσεις και πολύτιμες δεξιότητες, δίπλα σε έμπειρους επαγγελματίες.

Επίλεξε τον τομέα που ταιριάζει στο ακαδημαϊκό υπόβαθρο και τα ενδιαφέροντα σου και διεκδίκησε μια θέση στο πρόγραμμα, το οποίο μπορεί να αποτελέσει την αφετηρία της επαγγελματικής σου πορείας στο σύγχρονο και δυναμικό εργασιακό περιβάλλον της Allwyn Hellas.

H πλατφόρμα θα είναι ανοιχτή και θα δέχεται αιτήσεις έως το τέλος Σεπτεμβρίου. Θα ακολουθήσει η διαδικασία αξιολόγησης, η οποία θα ολοκληρωθεί τον Νοέμβριο. Εντός Δεκεμβρίου, οι επιλεγμένοι υποψήφιοι θα ενταχθούν σε διαδικασία προετοιμασίας, ενώ η επίσημη έναρξη του προγράμματος θα πραγματοποιηθεί τον Ιανουάριο του 2027.

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