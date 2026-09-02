Στην Αθήνα βρέθηκε ο επικεφαλής της ΜΙΤ Ιμπραήμ Καλίν – Τι συζήτησε με τον αρχηγό της ΕΥΠ

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Την Αθήνα επισκέφθηκε – με, ας πούμε, μυστικό τρόπο – την περασμένη εβδομάδα ο Ιμπραήμ Καλίν, πρώην «αντ’ αυτού» του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και νυν διοικητής της ΜΙΤ, της διαβόητης τουρκικής μυστικής αστυνομίας.
Σύμφωνα με τα «Νέα», ο Καλίν βρέθηκε στη χώρα μας στα τέλη της περασμένης εβδομάδας και συναντήθηκε με τον Έλληνα ομόλογό του, διοικητή της ΕΥΠ, Θεμιστοκλή Δεμίρη.
Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Δεμίρης είχε βρεθεί στην Άγκυρα, στο πλαίσιο του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας προ μηνών, και είχε συναντήσει εκεί τον Καλίν.
Το περιεχόμενο της συνάντησης των «αρχικατασκόπων» Ελλάδας και Τουρκίας δεν έγινε γνωστό, ωστόσο, φαίνεται ότι παρά τις εντάσεις, οι δίαυλοι επικοινωνίας Αθήνας – Άγκυρας παραμένουν ανοιχτοί.
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