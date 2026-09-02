Παρέμβαση του υπ. Οικονομικών για τους δανειολήπτες του ν. Κατσέλη ζητά η Τζάκρη έναντι των servicers

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Την άμεση παρέμβαση του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για την προστασία των δανειοληπτών που έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη ζητούν με κοινοβουλευτική ερώτησή τους η Θεοδώρα Τζάκρη και ακόμη τρεις ανεξάρτητες βουλευτές. Αφορμή αποτελούν οι καταγγελίες ότι εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων εξακολουθούν να μην εφαρμόζουν δικαστικές αποφάσεις και το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα σε οφειλέτες που έχουν ενταχθεί σε δικαστικές ρυθμίσεις.
Η κυρία Τζάκρη κάνει λόγο για αυθαίρετες πρακτικές των εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων που αρνούνται να εφαρμόσουν τις δικαστικές αποφάσεις και τους νόμους.
Η ανακοίνωση:
Οκτώ μήνες μετά την Απόφαση 6/2026 του Αρείου Πάγου και τρεις μήνες μετά τον Ν. 5313/2026, καταγγέλλεται ότι οι εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων (servicers, funds κλπ) εξακολουθούν να μην εφαρμόζουν τις δικαστικές αποφάσεις και το ισχύον θεσμικό πλαίσιο αναφορικά με τις απαιτήσεις τους.
Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Δανειοληπτών του νόμου Κατσέλη καταγγέλλει μεταξύ άλλων:
Επειδή, το ουσιαστικό ζήτημα που προκύπτει είναι εάν οι εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων συμμορφώνονται με τις δικαστικές αποφάσεις και τους νόμους και εάν πραγματοποιείται επαρκής κρατικός έλεγχος επ’ αυτού, οι ανεξάρτητες βουλευτές κκ Θεοδώρα Τζάκρη, Μυρτώ Κοροβέση, Κυριακή Μάλαμα και Γιώτα Πούλου κατέθεσαν Ερώτηση προς τους Υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με την οποία ζητούν απαντήσεις στα εξής ερωτήματα:
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