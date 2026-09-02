Παρέμβαση του υπ. Οικονομικών για τους δανειολήπτες του ν. Κατσέλη ζητά η Τζάκρη έναντι των servicers

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Την άμεση παρέμβαση του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για την προστασία των δανειοληπτών που έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη ζητούν με κοινοβουλευτική ερώτησή τους η Θεοδώρα Τζάκρη και ακόμη τρεις ανεξάρτητες βουλευτές. Αφορμή αποτελούν οι καταγγελίες ότι εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων εξακολουθούν να μην εφαρμόζουν δικαστικές αποφάσεις και το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα σε οφειλέτες που έχουν ενταχθεί σε δικαστικές ρυθμίσεις.

Η κυρία Τζάκρη κάνει λόγο για αυθαίρετες πρακτικές των εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων που αρνούνται να εφαρμόσουν τις δικαστικές αποφάσεις και τους νόμους.

Η ανακοίνωση:

Οκτώ μήνες μετά την Απόφαση 6/2026 του Αρείου Πάγου και τρεις μήνες μετά τον Ν. 5313/2026, καταγγέλλεται ότι οι εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων (servicers, funds κλπ) εξακολουθούν να μην εφαρμόζουν τις δικαστικές αποφάσεις και το ισχύον θεσμικό πλαίσιο αναφορικά με τις απαιτήσεις τους.

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Δανειοληπτών του νόμου Κατσέλη καταγγέλλει μεταξύ άλλων:

τη μη χορήγηση των νέων δόσεων και αναλυτικών στοιχείων της οφειλής μετά τον προβλεπόμενο επανυπολογισμό,

τις ελλιπείς βεβαιώσεις καταβολών πριν από τη μεταβίβαση των δανείων,

τη μη επιστροφή ή συμψηφισμό ποσών που προκύπτουν από τον επανυπολογισμό και μη συνυπολογισμό νόμιμων τόκων,

την αμφισβητούμενη ευθύνη των εγγυητών όταν ο πρωτοφειλέτης έχει υπαχθεί σε δικαστική ρύθμιση,

το μη συμψηφισμό ασφαλιστικών αποζημιώσεων με τις αντίστοιχες οφειλές,

τα προβλήματα του Εξωδικαστικού Μηχανισμού, ιδίως ως προς το ύψος των καταχωρισμένων οφειλών, τις χρεώσεις, τους τόκους και τη βιωσιμότητα των προτεινόμενων ρυθμίσεων.

Επειδή, το ουσιαστικό ζήτημα που προκύπτει είναι εάν οι εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων συμμορφώνονται με τις δικαστικές αποφάσεις και τους νόμους και εάν πραγματοποιείται επαρκής κρατικός έλεγχος επ’ αυτού, οι ανεξάρτητες βουλευτές κκ Θεοδώρα Τζάκρη, Μυρτώ Κοροβέση, Κυριακή Μάλαμα και Γιώτα Πούλου κατέθεσαν Ερώτηση προς τους Υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με την οποία ζητούν απαντήσεις στα εξής ερωτήματα:

Πόσες καταγγελίες έχουν υποβληθεί στις αρμόδιες εποπτικές αρχές κατά εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων σχετικά με την εφαρμογή δικαστικών αποφάσεων του Ν. 3869/2010 κατά την τελευταία τριετία; Πόσοι έλεγχοι έχουν διενεργηθεί από τις αρμόδιες αρχές και ποια ήταν τα αποτελέσματά τους; Πόσες παραβάσεις διαπιστώθηκαν και ποιες κυρώσεις επιβλήθηκαν; Προτίθεται το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών να θεσπίσει υποχρεωτική και αυτοματοποιημένη διαδικασία επανυπολογισμού των οφειλών όλων των δανειοληπτών που έχουν υπαχθεί σε δικαστική ρύθμιση του νόμου 3869/2010; Προτίθεται να καταστήσει υποχρεωτική τη χορήγηση στον δανειολήπτη πλήρους ιστορικού καταβολών, συμπεριλαμβανομένων των ποσών που καταβλήθηκαν πριν από τη μεταβίβαση της απαίτησης σε κάποια εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων; Πώς διασφαλίζεται ότι τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά επιστρέφονται στον δικαιούχο και ότι εφαρμόζονται οι προβλεπόμενοι τόκοι; Ποια είναι η θέση του Υπουργείου για το ζήτημα της ευθύνης των εγγυητών σε περιπτώσεις όπου ο πρωτοφειλέτης έχει υπαχθεί σε δικαστική ρύθμιση και αυτή τηρείται κανονικά; Ποιο είναι το ισχύον πλαίσιο για τις περιπτώσεις κατά τις οποίες έχει καταβληθεί στην εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων ή πιστωτή, ασφαλιστική αποζημίωση λόγω επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου και πώς διασφαλίζεται ότι αυτή απομειώνει την αντίστοιχη δανειακή υποχρέωση; Πόσες υποθέσεις έχουν καταγραφεί στις οποίες δικαστικά ρυθμισμένη οφειλή εξακολουθεί να εμφανίζεται με διαφορετικό υπόλοιπο στα πληροφοριακά συστήματα των εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων; Προτίθεται το Υπουργείο να προχωρήσει σε ειδική ρύθμιση για την οριστική διαγραφή από τα σχετικά αρχεία των δικαστικώς ρυθμισμένων οφειλών που εξυπηρετούνται κανονικά, υπό τις προϋποθέσεις που θα ορίσει ο νόμος; Τι μέτρα προτίθεται να λάβει το Υπουργείο για την αντιμετώπιση των καταγγελιών σχετικά με λανθασμένα ποσά, αυθαίρετες χρεώσεις ή ανακριβή δεδομένα στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό; Προτίθεται το Υπουργείο να προχωρήσει στην ενίσχυση της εποπτείας των εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων, συμπεριλαμβανομένης της επιβολής αυστηρότερων κυρώσεων σε περιπτώσεις συστηματικών ή επαναλαμβανόμενων παραβάσεων; Προτίθεται το Υπουργείο να εξετάσει τη δημιουργία δημόσιου φορέα διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων, στη βάση κοινωνικών και οικονομικών κριτήριων, ιδίως για τις περιπτώσεις ευάλωτων νοικοκυριών και προστασίας της κύριας κατοικίας;

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