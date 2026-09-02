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ΕΛΛΑΔΑ

02.09.2026 15:57

Φρίκη στην Κυψέλη: Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση στον 43χρονο και τη Γερμανίδα για τον θάνατο του βρέφους  

02.09.2026 15:57
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Στην άσκηση ποινικής δίωξης για την υπόθεση του θανάτου του βρέφους που βρέθηκε μέσα σε βαλίτσα σε διαμέρισμα στην Κυψέλη προχώρησε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, στρέφοντας τις κατηγορίες σε βάρος του 43χρονου Έλληνα και της 38χρονης Γερμανίδας συντρόφου του.

Ειδικότερα, σε βάρος του ζευγαριού ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος μέλους οικογένειας, κατά συναυτουργία, καθώς και για οπλοφορία, οπλοχρησία, παράνομη κατοχή πυρομαχικών κατά συναυτουργία και ψευδή κατάθεση κατ’ εξακολούθηση.

Παράλληλα, ποινική δίωξη ασκήθηκε και σε βάρος του 26χρονου Αφγανού, ο οποίος φέρεται να είχε σχέση με τη 15χρονη κόρη του ζευγαριού και είχε εντοπιστεί στο σπίτι της οδού Θάσου. Σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη για γενετήσιες πράξεις με πρόσωπο που δεν είχε συμπληρώσει τα 12 έτη, καθώς και για γενετήσιες πράξεις με πρόσωπο αφού είχε συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας του. Ο ίδιος κατηγορείται επιπλέον για ψευδή κατάθεση και παράνομη κατοχή πυρομαχικών.

Μετά την άσκηση των ποινικών διώξεων, η δικογραφία διαβιβάζεται σε ανακριτή και πλέον αναμένεται η έκδοση ενταλμάτων σύλληψης και για τη συγκεκριμένη υπόθεση.

Υπενθυμίζεται ότι οι τρεις κατηγορούμενοι απολογούνται από το πρωί ενώπιον της ανακρίτριας για κατηγορίες που αφορούν τη διακίνηση ναρκωτικών, καθώς και τη μη δήλωση νεκρού.

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