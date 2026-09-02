Στον ανακριτή οι τρεις από το σπίτι της φρίκης στην Κυψέλη – Οι αντιφάσεις στις καταθέσεις και η ανατριχιαστική «δικαιολογία» για τις μαχαιριές στο βρέφος

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Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων οδηγήθηκαν λίγο πριν τις 10:30 το πρωί για να απολογηθούν μετά τη σύλληψή τους για κατοχή ναρκωτικών οι τρεις που εμπλέκονται στην υπόθεση του νεκρού βρέφους στην Κυψέλη.

Πρόκειται για τον 43χρονο Έλληνα, την 38χρονη Γερμανίδα και τον 26χρονο Αφγανό που βρέθηκαν στο διαμέρισμα στο οποίο εντοπίστηκε η βαλίτσα με το νεκρό και κατεψυγμένο βρέφος.

Μέχρι στιγμής οι διώξεις που έχουν ασκηθεί σε βάρος τους αφορούν ένα κακούργημα που αφορά σε διακίνηση ναρκωτικών και ένα πλημμέλημα για μη ανακοίνωση ανεύρεσης νεκρού.

Ο 43χρονος Έλληνας και ο 26χρονος Αφγανός μεταφέρθηκαν στην Ευελπίδων από το ΑΤ Κυψέλης στο οποίο κρατούνταν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ιατροδικαστική εξέταση εντόπισε περίπου 20 τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο στο σώμα του βρέφους.

Τα 15 από αυτά εκτιμάται ότι προκλήθηκαν μετά τον θάνατό του, ενώ πέντε φέρονται να είναι προθανάτια. Το εύρημα αυτό ενισχύει την εκδοχή της εγκληματικής ενέργειας, χωρίς ωστόσο να έχει ακόμη ολοκληρωθεί η ιατροδικαστική διερεύνηση.

Μέχρι στιγμής δεν έχει προσδιοριστεί με ακρίβεια ο χρόνος θανάτου του παιδιού, καθώς η παραμονή του επί μακρόν σε συνθήκες κατάψυξης δυσχεραίνει το έργο των ειδικών.

Ο 43χρονος φέρεται να επιμένει στον αρχικό ισχυρισμό του ότι το παιδί πέθανε από παθολογικά αίτια και ότι δεν είχε πρόθεση να του προκαλέσει τον θάνατο.

Για τα τραύματα στο σώμα του βρέφους φέρεται να υποστηρίζει ότι προκλήθηκαν όταν χρησιμοποίησε μαχαίρι για να απομακρύνει την κρούστα πάγου που είχε σχηματιστεί γύρω από το πτώμα του παιδιού.

Κατά τους ισχυρισμούς του, το βρέφος παρέμεινε στον καταψύκτη για περίπου δύο χρόνια, προκειμένου να αποκρυφθεί ο θάνατός του. Η εκδοχή του, ωστόσο, δεν φαίνεται να εξηγεί τα πέντε τραύματα που, σύμφωνα με τις πρώτες ιατροδικαστικές εκτιμήσεις, προκλήθηκαν όσο το παιδί ήταν ακόμη εν ζωή.

Οι αντιφατικές καταθέσεις της 38χρονης

Αντιφάσεις εντοπίζονται και στα όσα φέρεται να έχει καταθέσει η 38χρονη. Αρχικά υποστήριξε ότι είχε αποβάλει, ενώ στη συνέχεια ανέφερε ότι γέννησε κανονικά σε νοσοκομείο και ότι το παιδί πέθανε όταν ήταν περίπου οκτώ μηνών.

Η ηλικία αυτή εμφανίζεται να συνάδει με την πρώτη εκτίμηση του ιατροδικαστή για το βρέφος. Παραμένει όμως αδιευκρίνιστο πότε ακριβώς και υπό ποιες συνθήκες έχασε τη ζωή του.

Οι ισχυρισμοί των δύο συλληφθέντων σχετικά με το χρονικό διάστημα κατά το οποίο το πτώμα του μωρού βρισκόταν στον καταψύκτη επίσης δεν φαίνεται να συμπίπτουν.

Η 38χρονη φέρεται να κατέθεσε επίσης ότι περίπου έναν χρόνο νωρίτερα, μετά την εμπλοκή των δύο αγοριών σε περιστατικό κλοπής κινητού τηλεφώνου, τα παιδιά είχαν μεταφερθεί με εισαγγελική εντολή στο Νοσοκομείο Παίδων.

Κατά τους ισχυρισμούς της, ο 43χρονος τα απομάκρυνε από το νοσοκομείο χωρίς άδεια και τα επέστρεψε στο διαμέρισμα, προτού ολοκληρωθεί η διαδικασία τοποθέτησής τους σε κατάλληλη δομή.

Παράλληλα, το «Χαμόγελο του Παιδιού» έχει γνωστοποιήσει ότι το 2020 είχε δεχθεί αναφορά για τρία παιδιά στην Κυψέλη, με καταγγελίες για παραμέληση, χρήση ουσιών και κακοποιητικές συμπεριφορές στο οικογενειακό περιβάλλον.

Νέα ανώνυμη αναφορά έγινε το 2024, ωστόσο ο Οργανισμός έχει διευκρινίσει ότι δεν μπορεί ακόμη να επιβεβαιωθεί εάν οι συγκεκριμένες καταγγελίες αφορούσαν την ίδια οικογένεια.

Στο μικροσκόπιο οι συγγενικές σχέσεις

Οι Αρχές επιχειρούν να εξακριβώσουν τις πραγματικές συγγενικές σχέσεις μεταξύ των ενηλίκων και των τριών ανηλίκων που ζούσαν στο διαμέρισμα.

Τα παιδιά φέρουν το επώνυμο της 38χρονης, γεγονός που δεν αποδεικνύει από μόνο του τη βιολογική συγγένεια. Απαντήσεις αναμένεται να δώσουν οι εξετάσεις DNA.

Τα τρία παιδιά, ένα κορίτσι 15 ετών και δύο αγόρια ηλικίας 12 και 9 ετών, παραμένουν στο Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία», όπου υποβάλλονται στις απαραίτητες ιατρικές και ψυχολογικές εξετάσεις.

Η 15χρονη είναι έγκυος, ενώ ο 26χρονος δηλώνει πατέρας του παιδιού που κυοφορεί. Η σχέση του με την ανήλικη, καθώς και οι καταγγελίες για κακοποιητική συμπεριφορά σε βάρος της, αποτελούν αντικείμενο της έρευνας.

Σύμφωνα με μαρτυρία του διαχειριστή του ακινήτου, όταν εισήλθε στο διαμέρισμα μαζί με τους αστυνομικούς, φέρεται να είδε τον 26χρονο να χτυπά τη 15χρονη. Ο ίδιος έχει απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για υπόθεση ναρκωτικών.

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