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02.09.2026 10:48

Θεσσαλονίκη: Μία σύλληψη και δύο ταυτοποιήσεις για το αιματηρό περιστατικό στον Δενδροπόταμο – Εκτός κινδύνου ο 30χρονος

02.09.2026 10:48
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Στα χέρια της Αστυνομίας βρίσκεται 47χρονος, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται στο αιματηρό περιστατικό που σημειώθηκε χθες το βράδυ στον Δενδροπόταμο Θεσσαλονίκης.

Το επεισόδιο διαδραματίστηκε λίγο πριν από τις 21:00, στην οδό Καραΐσκάκη. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες από την Αστυνομία, συνολικά τρία άτομα που επέβαιναν σε αυτοκίνητο άνοιξαν πυρ με κυνηγετικό όπλο εναντίον 30χρονου, τραυματίζοντάς τον στη γάμπα.

Ο παθών διακομίστηκε στο Νοσοκομείο «Παπαγεωργίου», όπου παραμένει για νοσηλεία, με την κατάσταση της υγείας του να μην εμπνέει ανησυχία.

Κατά τη διάρκεια του ίδιου περιστατικού, τραυματίστηκε από σκάγια και μία διερχόμενη γυναίκα, 48 ετών, η οποία μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο και έλαβε την απαραίτητη ιατρική φροντίδα.

Οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τη σύλληψη των άλλων δύο ατόμων που συμμετείχαν στο περιστατικό. Πηγές από την ΕΛ.ΑΣ., αναφέρουν πως έχουν ταυτοποιηθεί – πρόκειται για άνδρα 31 ετών και τον 27χρονο γιο του συλληφθέντα.

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ΤΕΤΑΡΤΗ 02.09.2026 12:09
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