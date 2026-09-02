Chatbot τεχνητής νοημοσύνης για την έγκαιρη ενημέρωση των ατόμων με Σκλήρυνση κατά Πλάκας

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Ένα νέο ψηφιακό εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης έρχεται να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο τα άτομα με Σκλήρυνση κατά Πλάκας αποκτούν πρόσβαση σε αξιόπιστη ενημέρωση και υποστήριξη. Με την παρουσίαση του νέου Digital Hub, στην «καρδιά» του οποίου βρίσκεται το ΣΚΠ-i, το νέο chatbot τεχνητής νοημοσύνης της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ατόμων με Σκλήρυνση κατά Πλάκας (ΠΟΑμΣΚΠ), η Ομοσπονδία εγκαινιάζει μια νέα εποχή στην ψηφιακή ενημέρωση και ενδυνάμωση της κοινότητας της Σκλήρυνσης κατά Πλάκας στην Ελλάδα (www.poamskp.gr).

Η νέα αυτή πρωτοβουλία αξιοποιεί τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης και των σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών, με στόχο να προσφέρει στα άτομα που ζουν με Σκλήρυνση κατά Πλάκας άμεση πρόσβαση σε επιστημονικά τεκμηριωμένη πληροφόρηση, χρήσιμες υπηρεσίες και σύγχρονα εργαλεία υποστήριξης, διαθέσιμα όλο το εικοσιτετράωρο, από οποιαδήποτε συσκευή και οποιαδήποτε στιγμή.

Το πλήρως ανανεωμένο Digital Hub της ΠΟΑμΣΚΠ αποτελεί πλέον έναν ολοκληρωμένο ψηφιακό χώρο ενημέρωσης, γνώσης και υποστήριξης,αποτέλεσμα του σχεδιασμού, της ανάπτυξης και της τεχνολογικής υλοποίησης που πραγματοποιήθηκαν από τη SIMASIA AI σε στενή συνεργασία με την ΠΟΑμΣΚΠ, για τη Σκλήρυνση κατά Πλάκας στην Ελλάδα.

Συγκεντρώνει σε ένα ενιαίο περιβάλλον έγκυρο επιστημονικό περιεχόμενο, ενημέρωση για τη νόσο, υπηρεσίες της Ομοσπονδίας, δράσεις, εκπαιδευτικό υλικό και χρήσιμους πόρους, προσφέροντας μια σύγχρονη εμπειρία πλοήγησης με υψηλές προδιαγραφές προσβασιμότητας. Παράλληλα, δημιουργεί ένα δυναμικό περιβάλλον συνεργασίας μεταξύ ασθενών, επαγγελματιών υγείας, επιστημονικών εταιρειών και θεσμικών φορέων, ενισχύοντας τη διάχυση της γνώσης και την ανταλλαγή καλών πρακτικών.

Στην «καρδιά» του νέου Digital Hub βρίσκεται το ΣΚΠ-i, το πρώτο chatbot τεχνητής νοημοσύνης της ΠΟΑμΣΚΠ, το οποίο σχεδιάστηκε για να παρέχει άμεσες, αξιόπιστες και εξατομικευμένες απαντήσεις σε ερωτήματα που αφορούν τη Σκλήρυνση κατά Πλάκας.

Αξιοποιώντας σύγχρονες τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης και βασιζόμενο σε επιστημονικά τεκμηριωμένες πηγές πληροφόρησης, το ΣΚΠ-i λειτουργεί όλο το εικοσιτετράωρο, προσφέροντας στους χρήστες εύκολη πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τη νόσο, την καθημερινή διαχείρισή της, τα δικαιώματα των ασθενών και τις υπηρεσίες της ΠΟΑμΣΚΠ.

Το ΣΚΠ-i δεν υποκαθιστά τον θεράποντα ιατρό, ούτε παρέχει ιατρική γνωμάτευση. Λειτουργεί ως ένα σύγχρονο εργαλείο έγκυρης ενημέρωσης και καθοδήγησης, συμβάλλοντας στην καλύτερη κατανόηση της νόσου, στην ενίσχυση της αυτοδιαχείρισης και στην ενεργό συμμετοχή των ατόμων με Σκλήρυνση κατά Πλάκας στις αποφάσεις που αφορούν την υγεία τους.

Η νέα ψηφιακή υποδομή της ΠΟΑμΣΚΠ αναδεικνύει τις δυνατότητες της ψηφιακής υγείας (Digital Health) και της τεχνητής νοημοσύνης στην αναβάθμιση των υπηρεσιών προς τους ασθενείς, θέτοντας τις βάσεις για ένα σύγχρονο οικοσύστημα ενημέρωσης, συνεργασίας και καινοτομίας που ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες της κοινότητας της Σκλήρυνσης κατά Πλάκας.

Η ανάπτυξη του νέου Digital Hub και του ΣΚΠ-i υλοποιήθηκε με την πολύτιμη υποστήριξη των Bristol Myers Squibb και Genesis Pharma, συμβάλλοντας στην υλοποίηση μιας σημαντικής πρωτοβουλίας ψηφιακής καινοτομίας προς όφελος των ατόμων που ζουν με Σκλήρυνση κατά Πλάκας.

Η Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ατόμων με Σκλήρυνση κατά Πλάκας, κ. Μόιρα Τζίτζικα, δήλωσε: «Η πρόσβαση στην αξιόπιστη ενημέρωση αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ουσιαστική ενδυνάμωση των ατόμων που ζουν με Σκλήρυνση κατά Πλάκας. Με το νέο Digital Hub και το ΣΚΠ-i αξιοποιούμε τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης με υπευθυνότητα, διαφάνεια και επιστημονική τεκμηρίωση, ώστε κάθε άνθρωπος με ΣΚΠ να μπορεί να βρίσκει εύκολα τις πληροφορίες και την υποστήριξη που χρειάζεται, οποιαδήποτε στιγμή.

Η καινοτομία αποκτά πραγματική αξία όταν βελτιώνει την καθημερινότητα των ανθρώπων. Αυτό ακριβώς επιδιώκουμε μέσα από αυτή τη νέα πρωτοβουλία, συνεχίζοντας να επενδύουμε σε υπηρεσίες που ενισχύουν την ενημέρωση, την προσβασιμότητα, την αυτοδιαχείριση της νόσου και, τελικά, την ποιότητα ζωής των ατόμων με Σκλήρυνση κατά Πλάκας».

Ο CEO της Simasia AI κ. Στέργιος Χατζηκυριακίδης δήλωσε: «Στη Simasia AI αναπτύσσουμε λύσεις τεχνητής νοημοσύνης με μέτρο τον άνθρωπο, προσαρμοσμένες στην ελληνική κοινωνία, με έμφαση στην αξιοπιστία και την υπεύθυνη καινοτομία. Η συνεργασία μας με την ΠΟΑμΣΚΠ είναι εξαιρετικά σημαντική για εμάς, αφού μας επιτρέπει να θέσουμε την τεχνολογία μας στην υπηρεσία των ατόμων με σκλήρυνση κατά πλάκας και να καταστήσουμε την έγκυρη ενημέρωση πιο προσβάσιμη. Στόχος μας ένα ουσιαστικό κοινωνικό αποτύπωμα».

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