Φρικτός θάνατος επιβάτη στο μετρό της ΝέαςΥόρκης, πιάστηκε η τσάντα του στην πόρτα του συρμού

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Σοκαριστικό θάνατο βρήκε ένας άνδρας στον σταθμό Utica Avenue του μετρό στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης, όταν η τσάντα του πιάστηκε στην πόρτα του συρμού.

Το περιστατικό σημειώθηκε τη Δευτέρα, όταν ο άνδρας, ο οποίος ταυτοποιήθηκε από την αστυνομία ως ο Yaw Boahene, αποβιβαζόταν από συρμό της γραμμής A με κατεύθυνση προς το Μανχάταν.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες των αρχών, το σακίδιό του παγιδεύτηκε ανάμεσα στις πόρτες του συρμού και ο άνδρας σύρθηκε από το τρένο και τελικά έπεσε ανάμεσα στα βαγόνια και πάνω στις ράγες.

A 57-year-old Ghanaian, Yaw Boahene, has died in a tragic subway accident in Brooklyn, New York, after the shopping bag he was carrying got caught in the closing doors of a moving train.



The incident occurred on Monday evening at a station in Bedford-Stuyvesant as Mr. Boahene… pic.twitter.com/JhTcnmPKrZ — SIKAOFFICIAL🦍 (@SIKAOFFICIAL1) September 29, 2026

Η αστυνομία της Νέας Υόρκης δέχθηκε κλήση έκτακτης ανάγκης περίπου στις 18:05 (τοπική ώρα). Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, εντόπισαν τον 57χρονο χωρίς τις αισθήσεις του και χωρίς ανταπόκριση πάνω στις γραμμές. Διασώστες του EMS έσπευσαν στο σημείο, όμως διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Η αιτία θανάτου αναμένεται να προσδιοριστεί από το Γραφείο του Ιατροδικαστή της Νέας Υόρκης, ενώ η έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος βρίσκεται σε εξέλιξη.

Αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε στο ABC7 ότι επέστρεφε από το σχολείο όταν σημειώθηκε το περιστατικό, περιγράφοντας τις στιγμές πανικού που επικράτησαν στην αποβάθρα.

Τα δυστυχήματα στο μετρό είναι σχετικά σπάνια, ωστόσο ανάλογο περιστατικό είχε σημειωθεί το 2022, όταν ένας 20χρονος έχασε τη ζωή του αφού τα ρούχα του παγιδεύτηκαν στις πόρτες συρμού της γραμμής 1 στον σταθμό Columbus Circle στο Μανχάταν.

Σύμφωνα με τη Metropolitan Transportation Authority (MTA), τα ατυχήματα επιβατών στο δίκτυο του μετρό αυξήθηκαν κατά 2% το 2025. Ωστόσο, η υπηρεσία επισήμανε ότι η επιβατική κίνηση αυξήθηκε με ταχύτερο ρυθμό από τα ατυχήματα, με αποτέλεσμα ο σχετικός δείκτης ατυχημάτων ανά επιβάτη να μειωθεί κατά 4,7%.

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