Ιράκ: Εκτελέστηκαν διά απαγχονισμού 10 καταδικασθέντες για «τρομοκρατία»

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Εκτελέστηκαν την Τρίτη (29/9) διά απαγχονισμού δέκα Ιρακινοί που είχαν καταδικαστεί για «τρομοκρατία», όπως έγινε γνωστό από πηγές των ιρακινών υπηρεσιών ασφαλείας και υγείας.

Ιρακινά δικαστήρια έχουν επιβάλει τη θανατική ποινή ή ποινές ισόβιας κάθειρξης σε εκατοντάδες καταδικασθέντες για τρομοκρατικές ενέργειες, μεταξύ των οποίων και αρκετοί αλλοδαποί μαχητές — ορισμένοι εκ των οποίων συνελήφθησαν στη Συρία και στη συνέχεια μεταφέρθηκαν στο Ιράκ.

Αξιωματούχος των υπηρεσιών υγείας δήλωσε ότι η ιατροδικαστική υπηρεσία της επαρχίας Ντι Καρ παρέλαβε τις σορούς 10 Ιρακινών «που κρίθηκαν ένοχοι για τρομοκρατικά εγκλήματα και απαγχονίστηκαν» στη φυλακή Αλ Χουτ, στη Νασιρίγια, στο νότιο τμήμα της χώρας.

Πηγή των ιρακινών υπηρεσιών ασφαλείας επιβεβαίωσε τις εκτελέσεις, προσθέτοντας ότι όλοι οι καταδικασθέντες είχαν καταδικαστεί βάσει του Άρθρου 4 του αντιτρομοκρατικού νόμου.

Στο παρελθόν, το Ιράκ έχει επικριθεί από οργανώσεις προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για ορισμένες δίκες, οι οποίες, σύμφωνα με τις οργανώσεις, διεξήχθησαν με συνοπτικές διαδικασίες, βασίστηκαν στην απόσπαση ομολογιών μέσω βασανιστηρίων ή χαρακτηρίστηκαν από την έλλειψη αποτελεσματικής υπεράσπισης.

Πριν από λίγες ημέρες ξεκίνησε στο Ιράκ η δίκη έξι Γάλλων υπηκόων που κατηγορούνται για τρομοκρατία. Το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) επισημαίνει ότι το 2019 η ιρακινή δικαιοσύνη είχε καταδικάσει σε θάνατο 11 Γάλλους, όμως, κατόπιν έφεσης, οι ποινές τους μετατράπηκαν σε ισόβια κάθειρξη.

Διαβάστε επίσης:

Ρωσικά πλήγματα στο Κίεβο – Ένα παιδί νεκρό, πέντε τραυματίες

Μεξικό: Ένα Τσιουάουα με κράνος και γιλέκο στην Εθνική Φρουρά

Στενά του Ορμούζ: Το πετρέλαιο ξαναρέει, αλλά η αγορά κινείται σε τεντωμένο σχοινί – Γιατί βενζίνη και ντίζελ παραμένουν ακριβά