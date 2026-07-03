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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

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03.07.2026 05:00

Πανόραμα Μουντιάλ 2026: Αποτελέσματα και βαθμολογίες

03.07.2026 05:00
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A Όμιλος

1η αγωνιστική
Μεξικό – Νότια Αφρική 2-0
Νότια Κορέα – Τσεχία 2-1
2η αγωνιστική
Τσεχία – Νότια Αφρική 1-1
Μεξικό – Νότια Κορέα 1-0
3η αγωνιστική
Τσεχία – Μεξικό 0-3
Νότια Αφρική – Νότια Κορέα 1-0

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

  1. Μεξικό 9 (6-0)
  2. Νότια Αφρική 4 (2-3)
  3. Νότια Κορέα 3 (2-3)
  4. Τσεχία 1 (2-6)

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B όμιλος

1η αγωνιστική
Καναδάς – Βοσνία 1-1
Κατάρ – Ελβετία 1-1
2η αγωνιστική
Ελβετία – Βοσνία 4-1
Καναδάς – Κατάρ 6-0
3η αγωνιστική
Ελβετία – Καναδάς 2-1
Βοσνία – Κατάρ 3-1

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

  1. Ελβετία 7 (7-3)
  2. Καναδάς 4 (9-3)
  3. Βοσνία 4 (5-6)
  4. Κατάρ 1 (2-10)

C όμιλος

1η αγωνιστική
Βραζιλία – Μαρόκο 1-1
Αϊτή – Σκωτία 0-1
2η αγωνιστική
Σκωτία – Μαρόκο 0-1
Βραζιλία – Αϊτή 3-0
3η αγωνιστική
Σκωτία – Βραζιλία 0-3
Μαρόκο – Αϊτή 4-2

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

  1. Βραζιλία 7 (7-1)
  2. Μαρόκο 7 (6-3)
  3. Σκωτία 3 (1-4)
  4. Αϊτή 0 (2-8)

D όμιλος

1η αγωνιστική
ΗΠΑ – Παραγουάη 4-1
Αυστραλία – Τουρκία 2-0
2η αγωνιστική
ΗΠΑ – Αυστραλία 2-0
Τουρκία – Παραγουάη 0-1
3η αγωνιστική
Τουρκία – ΗΠΑ 3-2
Παραγουάη – Αυστραλία 0-0

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

  1. ΗΠΑ 6 (8-4)
  2. Αυστραλία 4 (2-2)
  3. Παραγουάη 4 (2-4)
  4. Τουρκία 3 (3-5)

E όμιλος

1η αγωνιστική
Γερμανία- Κουρασάο 7-1
Ακτή Ελεφαντοστού – Εκουαδόρ 1-0
2η αγωνιστική
Γερμανία – Ακτή Ελεφαντοστού 2-1
Εκουαδόρ -Κουρασάο 0-0
3η αγωνιστική
Κουρασάο – Ακτή Ελεφαντοστού 0-2
Εκουαδόρ – Γερμανία 2-1

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

  1. Γερμανία 6 (10-4) –
  2. Ακτή Ελεφαντοστού 6 (4-2) –
  3. Εκουαδόρ 4 (2-2) –
  4. Κουρασάο 1 (1-9)

F όμιλος

1η αγωνιστική
Ολλανδία – Ιαπωνία 2-2
Σουηδία -Τυνησία 5-1
2η αγωνιστική
Ολλανδία -Σουηδία 5-1
Τυνησία – Ιαπωνία 0-4
3η αγωνιστική
Ολλανδία – Τυνησία 3-1
Ιαπωνία – Σουηδία 1-1

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

  1. Ολλανδία 7 (10-4)
  2. Ιαπωνία 5 (7-3)
  3. Σουηδία 4 (7-7)
  4. Τυνησία 0 (2-12)

G όμιλος

1η αγωνιστική
Βέλγιο -Αίγυπτος 1-1
Ιράν – Νέα Ζηλανδία 2-2
2η αγωνιστική
Βέλγιο – Ιράν 0-0
Νέα Ζηλανδία – Αίγυπτος 1-3
3η αγωνιστική
Νέα Ζηλανδία – Βέλγιο (1-5)
Αίγυπτος – Ιράν 1-1

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

  1. Βέλγιο 5 (6-2)
  2. Αίγυπτος 5 (5-3)
  3. Ιράν 3 (3-3)
  4. Νέα Ζηλανδία 1 (4-10)

H όμιλος

1η αγωνιστική
Ισπανία – Πράσινο Ακρωτήρι 0-0
Σαουδική Αραβία – Ουρουγουάη 1-1
2η αγωνιστική
Ισπανία – Σαουδική Αραβία 4-0
Ουρουγουάη – Πράσινο Ακρωτήρι 2-2
3η αγωνιστική
Πράσινο Ακρωτήρι – Σαουδική Αραβία 0-0
Ουρουγουάη – Ισπανία 0-1

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

  1. Ισπανία 7 (5-0)
  2. Πράσινο Ακρωτήρι 3 (2-2)
  3. Ουρουγουάη 2 (3-4)
  4. Σαουδική Αραβία 2 (1-5)

I όμιλος

1η αγωνιστική
Γαλλία – Σενεγάλη 3-1
Ιράκ – Νορβηγία 1-4
2η αγωνιστική
Γαλλία – Ιράκ 3-0
Νορβηγία – Σενεγάλη 3-2
3η αγωνιστική
Νορβηγία – Γαλλία 1-4
Σενεγάλη – Ιράκ 5-0

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

  1. Γαλλία 9 (10-2)
  2. Νορβηγία 6 (8-7)
  3. Σενεγάλη 3 (8-6)
  4. Ιράκ 0 (1-12)

J όμιλος

1η αγωνιστική
Αργεντινή – Αλγερία 3-0
Αυστρία – Ιορδανία 3-1
2η αγωνιστική
Αργεντινή – Αυστρία 2-0
Ιορδανία – Αλγερία 1-2
3η αγωνιστική
Αλγερία – Αυστρία 3-3
Ιορδανία – Αργεντινή 1-3

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

  1. Αργεντινή 9 (8-1)
  2. Αυστρία 4 (6-6)
  3. Αλγερία 4 (5-7)
  4. Ιορδανία 0 (3-8)

K όμιλος

1η αγωνιστική
Πορτογαλία – Κονγκό 1-1
Ουζμπεκιστάν – Κολομβία 1-3
2η αγωνιστική
Πορτογαλία – Ουζμπεκιστάν 5-0
Κολομβία – Κονγκό 1-0
3η αγωνιστική
Κολομβία – Πορτογαλία 0-0
Κονγκό – Ουζμπεκιστάν 3-1

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

  1. Κολομβία 7 (4-1)
  2. Πορτογαλία 5 (6-1)
  3. Κονγκό 4 (4-3)
  4. Ουζμπεκιστάν 0 (2-11)

L όμιλος

1η αγωνιστική
Αγγλία – Κροατία 4-2
Γκάνα – Παναμάς 1-0
2η αγωνιστική
Αγγλία – Γκάνα 0-0
Παναμάς – Κροατία 0-1
3η αγωνιστική
Παναμάς – Αγγλία 2-0
Κροατία – Γκάνα 2-1

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

  1. Αγγλία 7 (6-2)
  2. Κροατία 6 (5-5)
  3. Γκάνα 4 (2-2)
  4. Παναμάς 0 (0-4)

Φάση των 32
73: ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ – ΚΑΝΑΔΑΣ 0-1
74: ΒΡΑΖΙΛΙΑ – ΙΑΠΩΝΙΑ 2-1
75: ΓΕΡΜΑΝΙΑ – ΠΑΡΑΓΟΥΑΗ 1-1 (3-4 πεν).
76: ΟΛΛΑΝΔΙΑ – ΜΑΡΟΚΟ 1-1 (2-3 πεν).
77: ΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ – ΝΟΡΒΗΓΙΑ 1-2
78:ΓΑΛΛΙΑ – ΣΟΥΗΔΙΑ 3-0
79: ΜΕΞΙΚΟ – ΕΚΟΥΑΔΟΡ 2-0
80: ΑΓΓΛΙΑ – ΚΟΝΓΚΟ 2-1
81: ΒΕΛΓΙΟ – ΣΕΝΕΓΑΛΗ 3-2
82: ΗΠΑ – ΒΟΣΝΙΑ ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ 2-0
83: ΙΣΠΑΝΙΑ ΑΥΣΤΡΙΑ 3-0
84: ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ – ΚΡΟΑΤΙΑ 2-1
85: ΕΛΒΕΤΙΑ ΑΛΓΕΡΙΑ
86: ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ – ΑΙΓΥΠΤΟΣ
87: ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ – ΠΡΑΣΙΝΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙ
88: ΚΟΛΟΜΒΙΑ – ΓΚΑΝΑ

Φάση των 16
89: ΚΑΝΑΔΑΣΜΑΡΟΚΟ
90: ΒΡΑΖΙΛΙΑΝΟΡΒΗΓΙΑ
91: ΠΑΡΑΓΟΥΑΗΓΑΛΛΙΑ
92: ΜΕΞΙΚΟΑΓΓΛΙΑ
93: ΙΣΠΑΝΙΑ-ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
94: ΒΕΛΓΙΟΗΠΑ
95: Νικητές 86-88
96: Νικητές 85-87

Φάση των 8
97: Νικητές 89-90
98: Νικητές 93-94
99: Νικητές 91-92
100: Νικητές 95-96

Ημιτελικά
Νικητές 97-98
Νικητές 99-100

Μικρός τελικός
Μεγάλος τελικός

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 03.07.2026 05:07
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