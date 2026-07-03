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03.07.2026 04:30

Μουντιάλ 2026: Στους «16» η Πορτογαλία με ανατροπή Ρονάλντο και Ράμος σε ματς θρίλερ, 2-1 την Κροατία και… ραντεβού με Ισπανία (Video)

03.07.2026 04:30
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Η Πορτογαλία εξασφάλισε την πρόκρισή της στη φάση των «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, επικρατώντας με 2-1 της Κροατίας του Λούκα Μόντριτς στο Τορόντο, χάρη σε γκολ του Γκονσάλο Ράμος στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης. Η ομάδα του Κριστιάνο Ρονάλντο θα αντιμετωπίσει πλέον την Ισπανία τη Δευτέρα, σε ένα από τα πιο ελκυστικά ζευγάρια της φάσης των νοκ άουτ.

Η αναμέτρηση επιβεβαίωσε τις προσδοκίες ενός μεγάλου ευρωπαϊκού ντέρμπι, με τις δύο ομάδες να δίνουν σκληρή μάχη στον χώρο του κέντρου. Η Πορτογαλία είχε την κατοχή και τον έλεγχο του χώρου στο πρώτο ημίχρονο, ωστόσο δυσκολεύτηκε να διασπάσει την οργανωμένη αμυντική λειτουργία των Κροατών. Από την πλευρά της, η «χρβατσκα» παρέμεινε απειλητική στις αντεπιθέσεις και στις στατικές φάσεις.

Παρά τις καλές στιγμές του Μπρούνο Φερνάντες και την επιβλητική παρουσία του Λούκα Μόντριτς στον άξονα, το πρώτο μέρος ολοκληρώθηκε χωρίς σκορ.

Η εικόνα του αγώνα άλλαξε άρδην στο δεύτερο ημίχρονο. Η Κροατία άνοιξε το σκορ με τον Ιβάν Πέρισιτς στο 53΄, εκμεταλλευόμενη μια σπάνια αμυντική αδράνεια των Πορτογάλων, ενώ η συνέχεια σημαδεύτηκε από παρεμβάσεις του VAR και ακυρωθέντα τέρματα εκατέρωθεν.

Η απάντηση της Πορτογαλίας ήρθε από τον Κριστιάνο Ρονάλντο στο 68΄, ο οποίος ευστόχησε από την άσπρη βούλα, ισοφαρίζοντας σε ένα διάστημα έντονης πίεσης και συνεχών εναλλαγών στο μομέντουμ του αγώνα.

Στο ίδιο διάστημα, ο Κόβατσιτς σημάδεψε το δοκάρι, ενώ αρκετές επιθέσεις των Κροατών σταμάτησαν λόγω οφσάιντ.

Όλα έδειχναν ότι η αναμέτρηση θα οδηγηθεί στην παράταση, όμως η Πορτογαλία βρήκε το γκολ της πρόκρισης στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων. Ο Ραφαέλ Λεάο έκανε τη σέντρα από τα αριστερά και ο Γκονσάλο Ράμος με δυνατή κεφαλιά νίκησε τον Ντόμινικ Λιβάκοβιτς, διαμορφώνοντας το τελικό 2-1.

Η Κροατία πίστεψε ότι βρήκε εκ νέου την ισοφάριση στα τελευταία δευτερόλεπτα, ωστόσο το VAR ακύρωσε το γκολ, με αποτέλεσμα η Πορτογαλία να πανηγυρίσει μια μεγάλη πρόκριση στους «16» του Μουντιάλ.

Οι ενδεκάδες των ομάδων

Πορτογαλία: Κόστα – Κανσέλο (63′ Ράμος), Ντίας, Βέιγκα, Μέντες – Ζ. Νέβες, Βιτίνια (62′ Σίλβα) – Νέτο (62′ Κονσεϊσάο), Φερνάντες (62′ Σεμέδο), Λεάο – Ρονάλντο (81′ Ρ. Νέβες)

Κροατία: Λιβάκοβιτς – Στάνισιτς, Σούταλο, Πόνγκρατσιτς, Πέρισιτς – Μόντριτς, Κόβατσιτς (90+6′ Κράμαριτς) – Βλάσιτς, Σούτσιτς (90+2′ Γκβάρντιολ), Μπατούρινα (68′ Πάσαλιτς) – Μπούντιμιρ (46′ Ματάνοβιτς)

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