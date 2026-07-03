Μουντιάλ 2026: Ισπανία και Πορτογαλία έκλεισαν ραντεβού στους «16» – Άνετη πρόκριση για την Ελβετία (videos)

Ισπανία, Πορτογαλία και Ελβετία «σφράγισαν» τα εισιτήριά τους για την φάση των «16» του Μουντιάλ 2026, με τις δύο πρώτες να αποτελούν και ζευγάρι στην επόμενη φάση. Η Ελβετία από την πλευρά της θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Κολομβία-Γκάνα.

Η Ισπανία επιβεβαίωσε τα προγνωστικά και προκρίθηκε με χαρακτηριστική άνεση στους «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου, νικώντας με το 3-0 επί της Αυστρίας στο Λος Άντζελες.

Η Πορτογαλία, έστω και δύσκολα, επικράτησε με 2-1 της Κροατίας του Λούκα Μόντριτς στο Τορόντο, χάρη σε γκολ του Ρονάλντο στο 68′ και του Γκονσάλο Ράμος στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης.

Τέλος, η Ελβετία νίκησε με 2-0 την Αλγερία με τα γκολ των Εμπολό και Εντόι.

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Με περίπατο στους «16» η Ισπανία, 3-0 την Αυστρία

Η ομάδα του Ντε Λα Φουέντε κυριάρχησε ολοκληρωτικά στα περίπου 100 λεπτά της αναμέτρησης και δεν απειλήθηκε καθόλου από την Αυστρία.

Η Ισπανία άνοιξε το σκορ με τον Ογιαρθάμπαλ στο 38΄ μετά από ασίστ του Κουκουρέγια. Στο 66′, ο Άλεξ Μπαένα κινήθηκε από αριστερά, σέντραρε στη «καρδιά» της άμυνας και ο Πέδρο Πόρο με κεφαλιά πάνω στην κίνηση πέτυχε το πρώτο γκολ του με την εθνική Ισπανίας.

Και στο 89΄ ο κορυφαίος Κουκουρέγια έβγαλε δεύτερη ασίστ στον Ογιαρθάμπαλ ο οποίος πλάσαρε τον Σλάγκερ διαμορφώνοντας το τελικό 3-0.

Πορτογαλία: Πρόκριση με γκολ Ρονάλντο και Ράμος

Η αναμέτρηση Πορτογαλία-Κροατία επιβεβαίωσε τις προσδοκίες ενός μεγάλου ευρωπαϊκού ντέρμπι, με τις δύο ομάδες να δίνουν σκληρή μάχη στον χώρο του κέντρου. Η Πορτογαλία είχε την κατοχή και τον έλεγχο του χώρου στο πρώτο ημίχρονο, ωστόσο δυσκολεύτηκε να διασπάσει την οργανωμένη αμυντική λειτουργία των Κροατών. Από την πλευρά της, η «χρβατσκα» παρέμεινε απειλητική στις αντεπιθέσεις και στις στατικές φάσεις.

Η Κροατία άνοιξε το σκορ με τον Ιβάν Πέρισιτς στο 53΄, εκμεταλλευόμενη μια σπάνια αμυντική αδράνεια των Πορτογάλων, ενώ η συνέχεια σημαδεύτηκε από παρεμβάσεις του VAR και ακυρωθέντα τέρματα εκατέρωθεν.

Η απάντηση της Πορτογαλίας ήρθε από τον Κριστιάνο Ρονάλντο στο 68΄, ο οποίος ευστόχησε από την άσπρη βούλα, ισοφαρίζοντας σε ένα διάστημα έντονης πίεσης και συνεχών εναλλαγών στο μομέντουμ του αγώνα.

Στο ίδιο διάστημα, ο Κόβατσιτς σημάδεψε το δοκάρι, ενώ αρκετές επιθέσεις των Κροατών σταμάτησαν λόγω οφσάιντ.

Όλα έδειχναν ότι η αναμέτρηση θα οδηγηθεί στην παράταση, όμως η Πορτογαλία βρήκε το γκολ της πρόκρισης στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων. Ο Ραφαέλ Λεάο έκανε τη σέντρα από τα αριστερά και ο Γκονσάλο Ράμος με δυνατή κεφαλιά νίκησε τον Ντόμινικ Λιβάκοβιτς, διαμορφώνοντας το τελικό 2-1.

Η Κροατία πίστεψε ότι βρήκε εκ νέου την ισοφάριση στα τελευταία δευτερόλεπτα, ωστόσο το VAR ακύρωσε το γκολ, με αποτέλεσμα η Πορτογαλία να πανηγυρίσει μια μεγάλη πρόκριση στους «16» του Μουντιάλ.

Πλέον, Πορτογαλία και Ισπανία ετοιμάζονται για την μεταξύ τους μάχη τη Δευτέρα (6/7) στις 10:00.

Πέρασε και περιμένει αντίπαλοη Ελβετία

Απόλυτα κυνική η Ελβετία, επιβλήθηκε με 2-0 απέναντι στην Αλγερία με τα γκολ των Εμπολό και Εντόι και έκλεισε θέση στους «16» του Μουντιάλ 2026.

Οι Ευρωπαίοι έδειξαν από νωρίς τις διαθέσεις τους αφού προηγήθηκαν μόλις στο 10′ με τον Εμπολό ύστερα από όμορφη ατομική ενέργεια του Μανζάμπι.

Η Ελβετία διπλασίασε τα τέρματά της με τον Εντόι, αμέσως μετά τη σέντρα του δεύτερου μέρους.

Πλέον η Ελβετία θα κληθεί να αποκλείσει τη νικήτρια του ζευγαριού της Κολομβίας με την Γκάνα για μια θέση στα προημιτελικά. Ο αγώνας της φάσης των «16» θα διεξαχθεί την Τρίτη (07/07, 23:00).

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