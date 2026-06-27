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27.06.2026 08:39

Μουντιάλ 2026: Το Βέλγιο ξέσπασε στη Νέα Ζηλανδία – Πρωτιά με πεντάρα στον 7ο όμιλο (Video)

27.06.2026 08:39
belgio

Μετά το κακό πρόσωπο που έδειξε στις δύο πρώτες αγωνιστικές του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, το Βέλγιο έκλεισε τη φάση των ομίλων με εμφατικό τρόπο, καθώς επικράτησε με 5-1 της Νέας Ζηλανδίας στο Βανκούβερ του Καναδά και πέρασε στη φάση των “32” ως πρώτο από τον 7ο όμιλο.

Το Βέλγιο πήγε σε τελικό πρόκρισης απέναντι στη Νέα Ζηλανδία και κατάφερε να πάρει σε απόλυτο βαθμό αυτό που ήθελε. Το σύνολο του Ρούντι Γκαρσία πήρε την πρόκριση στη νοκ-άουτ φάση του Μουντιάλ και μάλιστα το έκανε τερματίζοντας στην πρώτη θέση του 7ου ομίλου.

ΓΚΟΛ: 84′ Τζαστ / 28′, 50′ Τροσάρ, 66′ Ντε Μπρόινε, 86′ Λουκάκου, 90’+4′ Σαλεμάκερς
ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 46′ Στάμενιτς, 56′ Τζαστ
ΚΟΚΚΙΝΗ:
ΔΟΚΑΡΙ: 11′ Τροσάρ

Οι συνθέσεις:

Νέα Ζηλανδία (Ντάρεν Μπέιζλι): Κρόκομπ, Πέιν (64′ Μπόξαλ), Κασάς (79′ Ντε Βρις), Μπίντον, Σέρμαν, Στάμενιτς, Μπελ (64′ ΜακΚάουατ), Τζαστ, Σινγκ (46′ Ράνταλ), Τόμας (46′ Ολντ), Γουντ.

Βέλγιο (Ρούντι Γκαρσιά): Κουρτουά, Καστάν, Μέχελε, Τεάτ, Ντε Κάιπερ, Bανάκεν, Τίλεμανς (85′ Ρασκίν), Ντε Μπρόινε (72′ Ονανά), Τροσάρ (72′ Σαλεμάκερς), Ντοκού (56′ Φερνάντεζ-Πάρντο), Ντε Κετελάρε (85′ Λουκάκου).

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