search
ΣΑΒΒΑΤΟ 27.06.2026 08:59
search
MENU CLOSE
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

27.06.2026 07:19

Μουντιάλ 2026: Η Ισπανία έστειλε την Ουρουγουάη στο …σπίτι της (1-0)

27.06.2026 07:19
spain

Ο Φερνάντο Μουσλέρα ήταν για μία ακόμα-τέταρτη-φορά …μοιραίος σε αυτό το Μουντιάλ, «επιτρέποντας» στον Αλεχάντρο Μπαένα να πετύχει (42′) το μοναδικό γκολ που χώρισε Ισπανία και Ουρουγουάη (1-0) στη Γουαδαλαχάρα, αποτελεσμα που οδήγησε τους Ίβηρες ως πρώτους στους «32» και έστειλε τη Σελέστε, που ολοκλήρωσε το ματς με δέκα παίκτες (αποβολή Κονούμπιο 90+4)…σπίτι της.

Ο Μπαένα άνοιξε (42’) με σουτ τις αποστάσεις στο σκορ, ολοκληρώνοντας μία φάση διαρκείας της Ισπανίας-με τους Ουγκάρντε και Γιαμάλ στο έδαφος-, με τη…βοήθεια του Μουσλέρα, ο οποίος δεν μπόρεσε να ελέγξει την μπάλα που κατέληξε στα δίχτυα της εστίας του.

Μία τέταρτη -στη σειρά- λάθος εκτίμηση του 40χρονου τερματοφύλακα της Εστουντιάντες, σε αυτό το Μουντιάλ, με συνέπεια σάριθμα γκολ, αιτία για να δώσει τη θέση του (46′) στον Ρότσετ.

Η εικόνα ίδια στην επανάληψη, με τους Ισπανούς πιο κοτνά στο γκολ από τους παίκτες του Μπιέλσα, έχοντας μάλσιατ στις καθυστερήσεις ευκαιρία για ένα δεύτερο γκολ, αλλά στο σουτ του Φεράν Τόρες η μπάλα βρήκε το δοκάρι και έφυγε άουτ.

Στον πάγκο έμεινε ο Φακούντο Πελίστρι (Παναθηναϊκός).

Διαιτητής: Ισμαίλ Ίλφαθ (ΗΠΑ)
Κίτρινες: Σανάμπρια, Βαρέλα, Ντε λα Κρους-Μπαένα
Κόκκινη: Κανόμπιο

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ (Μαρσέλο Μπιέλσα): Μουσλέρα (46′ Ρότσετ), Κάσερες, Βαρέλα, Ολιβέρα, Ουγκάρτε (45′ Ντε λα Κρους), Μπεντανκούρ, Βαλβέρδε (56′ Βίνιας), Κανόμπιο, Αραούχο, Σανάμπρια (70′ Ροντρίγκες), Νούνιες
ΙΣΠΑΝΙΑ (Λουίς ντε λα Φουέντε): Σιμόν, Γιορέντε, Λαπόρτ, Κουμπαρσί, Κουκουρέγια, Ρόδρι, Μερίνο (60′ Όλμο), Πέδρι (60′ Φαμπιάν Ρουίθ), Μπαένα (66′ Πίνο), Γιαμάλ (76′ Φεράν Τόρες), Ογιαρθάμπαλ (76′ Νίκο Γουίλιαμς)

Διαβάστε επίσης:

Πανόραμα Μουντιάλ 2026: Αποτελέσματα και βαθμολογίες

Μουντιάλ 2026: Σόου Ντεμπελέ στη νίκη-κορυφής της Γαλλίας με 4-1 επί της Νορβηγίας – Με το «ένα πόδι» στους «32» και η Σενεγάλη, 5-0 το Ιράκ (Videos)

Απαράδεκτο περιστατικό στο Ράλλυ Ακρόπολις: Πέταξαν πέτρα σε αγωνιστικό (Video)





google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
venezuela_main

Σεισμοί στη Βενεζουέλα: Απόγνωση και οργή στα συντρίμμια, περισσότεροι από 920 νεκροί και 50.000 αγνοούμενοι – Αποδοκιμάστηκε η Ροντρίγκεζ

mitsotakis – tsipras – androulakis – karystianou
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

GPO: Ενισχύεται το δίπολο ΝΔ – ΕΛΑΣ, πτωτική πορεία για ΠΑΣΟΚ, σε κρίση το κόμμα Καρυστιανού

mpala-mundial-2
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πανόραμα Μουντιάλ 2026: Αποτελέσματα και βαθμολογίες

gipedo-kansas-mundial
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Το πρόγραμμα και τα κανάλια μετάδοσης

belgio
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Το Βέλγιο ξέσπασε στη Νέα Ζηλανδία – Πρωτιά με πεντάρα στον 7ο όμιλο (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
bolos new
ΕΛΛΑΔΑ

Ζευγάρι από το Βόλο πέτυχε στις Πανελλαδικές και διεκδικεί θέση στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

mike floyd
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μιχάλης Ζαμπίδης - Φλόιντ Μεϊγουέδερ: Η αγωγή των 4,65 εκατ. δολαρίων, οι συμφωνίες με Τάισον και Πακιάο και η αναβολή του αγώνα τους

oikonomakou-tserela-new
LIFESTYLE

Αθηνά Οικονομάκου - Μπρούνο Τσερέλα: Γιορτάζουν τον γάμο τους με ένα τριήμερο πάρτι - υπερπαραγωγή στην Πάρο (Photos)

iran_usa
ΚΟΣΜΟΣ

Νέα κλιμάκωση: Αμερικανικά πλήγματα εναντίον ιρανικών στόχων στα Στενά του Ορμούζ, σε αντίποινα για την επίθεση σε εμπορικό πλοίο (Video)

samaras_karamanlis_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τέλος στη δημόσια συνύπαρξη Καραμανλή - Σαμαρά; Πώς το Μαξίμου θέλει να σπάσει το μέτωπο, το άνοιγμα Μαρινάκη, αιχμές από Μπακογιάννη

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 27.06.2026 08:59
venezuela_main

Σεισμοί στη Βενεζουέλα: Απόγνωση και οργή στα συντρίμμια, περισσότεροι από 920 νεκροί και 50.000 αγνοούμενοι – Αποδοκιμάστηκε η Ροντρίγκεζ

mitsotakis – tsipras – androulakis – karystianou
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

GPO: Ενισχύεται το δίπολο ΝΔ – ΕΛΑΣ, πτωτική πορεία για ΠΑΣΟΚ, σε κρίση το κόμμα Καρυστιανού

mpala-mundial-2
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πανόραμα Μουντιάλ 2026: Αποτελέσματα και βαθμολογίες

1 / 3