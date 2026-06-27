Μουντιάλ 2026: Η Ισπανία έστειλε την Ουρουγουάη στο …σπίτι της (1-0)

Ο Φερνάντο Μουσλέρα ήταν για μία ακόμα-τέταρτη-φορά …μοιραίος σε αυτό το Μουντιάλ, «επιτρέποντας» στον Αλεχάντρο Μπαένα να πετύχει (42′) το μοναδικό γκολ που χώρισε Ισπανία και Ουρουγουάη (1-0) στη Γουαδαλαχάρα, αποτελεσμα που οδήγησε τους Ίβηρες ως πρώτους στους «32» και έστειλε τη Σελέστε, που ολοκλήρωσε το ματς με δέκα παίκτες (αποβολή Κονούμπιο 90+4)…σπίτι της.

Ο Μπαένα άνοιξε (42’) με σουτ τις αποστάσεις στο σκορ, ολοκληρώνοντας μία φάση διαρκείας της Ισπανίας-με τους Ουγκάρντε και Γιαμάλ στο έδαφος-, με τη…βοήθεια του Μουσλέρα, ο οποίος δεν μπόρεσε να ελέγξει την μπάλα που κατέληξε στα δίχτυα της εστίας του.

Μία τέταρτη -στη σειρά- λάθος εκτίμηση του 40χρονου τερματοφύλακα της Εστουντιάντες, σε αυτό το Μουντιάλ, με συνέπεια σάριθμα γκολ, αιτία για να δώσει τη θέση του (46′) στον Ρότσετ.

Η εικόνα ίδια στην επανάληψη, με τους Ισπανούς πιο κοτνά στο γκολ από τους παίκτες του Μπιέλσα, έχοντας μάλσιατ στις καθυστερήσεις ευκαιρία για ένα δεύτερο γκολ, αλλά στο σουτ του Φεράν Τόρες η μπάλα βρήκε το δοκάρι και έφυγε άουτ.

Στον πάγκο έμεινε ο Φακούντο Πελίστρι (Παναθηναϊκός).

Διαιτητής: Ισμαίλ Ίλφαθ (ΗΠΑ)

Κίτρινες: Σανάμπρια, Βαρέλα, Ντε λα Κρους-Μπαένα

Κόκκινη: Κανόμπιο

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ (Μαρσέλο Μπιέλσα): Μουσλέρα (46′ Ρότσετ), Κάσερες, Βαρέλα, Ολιβέρα, Ουγκάρτε (45′ Ντε λα Κρους), Μπεντανκούρ, Βαλβέρδε (56′ Βίνιας), Κανόμπιο, Αραούχο, Σανάμπρια (70′ Ροντρίγκες), Νούνιες

ΙΣΠΑΝΙΑ (Λουίς ντε λα Φουέντε): Σιμόν, Γιορέντε, Λαπόρτ, Κουμπαρσί, Κουκουρέγια, Ρόδρι, Μερίνο (60′ Όλμο), Πέδρι (60′ Φαμπιάν Ρουίθ), Μπαένα (66′ Πίνο), Γιαμάλ (76′ Φεράν Τόρες), Ογιαρθάμπαλ (76′ Νίκο Γουίλιαμς)

Διαβάστε επίσης:

Πανόραμα Μουντιάλ 2026: Αποτελέσματα και βαθμολογίες

Μουντιάλ 2026: Σόου Ντεμπελέ στη νίκη-κορυφής της Γαλλίας με 4-1 επί της Νορβηγίας – Με το «ένα πόδι» στους «32» και η Σενεγάλη, 5-0 το Ιράκ (Videos)

Απαράδεκτο περιστατικό στο Ράλλυ Ακρόπολις: Πέταξαν πέτρα σε αγωνιστικό (Video)











