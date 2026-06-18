Μουντιάλ 2026: Τσεχία – Νότια Αφρική 1-0 – Live ο αγώνας στην Ατλάντα

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Άρχισε στην Ατλάντα η 2η αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Μουντιάλ 2026 με τον αγώνα της Τσεχίας με τη Νότια Αφρική. Στην πρεμιέρα του Α’ ομίλου η Νότια Αφρική ηττήθηκε 2-0 από το Μεξικό ενώ η Τσεχία με 2-1 από τη Νότια Κορέα. Τόσο η Τσεχία όσο και η Νότια Αφρική ψάχνουν τον πρώτο τους βαθμό στη διοργάνωση.
Live η εξέλιξη του σκορ:
1-0 η Τσεχία στο 5′ με τον Σάντιλεκ ο οποίος βρήκε ανοιχτή την άμυνα της Νοτίου Αφρικής και με δυνατό σουτ εκτός περιοχής έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα, ασίστ από τον Σόικα.
1′ Σέντρα στο ματς
Οι ενδεκάδες
Τσεχία: Κόβαρ, Χόλες, Χρανάτς, Κρέιτσι, Τσούφαλ, Σάντιλεκ, Τσέρβ, Σόικα, Χλόζεκ, Νταρίντα, Σικ
Νότια Αφρική: Γουίλιαμς, Μουντό, Οκόν, Εμποκαζί, Μοντιμπά, Εμπαθά, Μοκοένα, Άνταμς, Ρέινερς, Άπόλις, Μασέκο.
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