Μουντιάλ 2026: Τσεχία – Νότια Αφρική 1-0 – Live ο αγώνας στην Ατλάντα

Άρχισε στην Ατλάντα η 2η αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Μουντιάλ 2026 με τον αγώνα της Τσεχίας με τη Νότια Αφρική. Στην πρεμιέρα του Α’ ομίλου η Νότια Αφρική ηττήθηκε 2-0 από το Μεξικό ενώ η Τσεχία με 2-1 από τη Νότια Κορέα. Τόσο η Τσεχία όσο και η Νότια Αφρική ψάχνουν τον πρώτο τους βαθμό στη διοργάνωση.

Live η εξέλιξη του σκορ:

1-0 η Τσεχία στο 5′ με τον Σάντιλεκ ο οποίος βρήκε ανοιχτή την άμυνα της Νοτίου Αφρικής και με δυνατό σουτ εκτός περιοχής έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα, ασίστ από τον Σόικα.

1′ Σέντρα στο ματς

Οι ενδεκάδες

Τσεχία: Κόβαρ, Χόλες, Χρανάτς, Κρέιτσι, Τσούφαλ, Σάντιλεκ, Τσέρβ, Σόικα, Χλόζεκ, Νταρίντα, Σικ

Νότια Αφρική: Γουίλιαμς, Μουντό, Οκόν, Εμποκαζί, Μοντιμπά, Εμπαθά, Μοκοένα, Άνταμς, Ρέινερς, Άπόλις, Μασέκο.

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