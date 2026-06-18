Τα δάκρυα του τερματοφύλακα του Πράσινου Ακρωτηρίου έπεισαν τους Αμερικανούς – Βγάζουν βίζα στην μητέρα του να πάει στο Μουντιάλ

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Ενας από τους απρόσμενους ήρωες της πρώτης αγωνιστικής του Μουντιάλ, ήταν ο τερματοφύλακας του Πράσινου Ακρωτηρίου, Βοζίνια.
Με τις 8 αποκρούσεις του κράτησε στο μηδέν την Ισπανία, στο ντεμπούτο της χώρας του σε τελική φάση.
Ο Βοζίνια, μιλώντας στις κάμερες μετά το παιχνίδι, δάκρυσε καθώς όπως είπε, ήθελε να έχει την μητέρα του στο πλευρό του, αλλά λόγω του κόστους της βίζας, δεν μπορούσε να πραγματοποιήσει το ταξίδι.
«Εκλαψα γιατί μεγάλωσα με τους παππούδες μου, οι οποίοι δυστυχώς έχουν φύγει από τη ζωή εδώ και μερικά χρόνια. Εκαναν τα πάντα για μένα και δεν ήταν εδώ σήμερα. Ούτε η μητέρα μου μπόρεσε να έρθει εξαιτίας της βίζας», δήλωσε χαρακτηριστικά.
Το κόστος για τη βίζα ανέρχεται από 5 ως 15.000 δολάρια, ποσό που επιστρέφεται μετά, όταν γυρίσουν στην πατρίδα τους.
Ομως ούτε ο ίδιος ο παίκτης βγάζει τόσα χρήματα για να την βοηθήσει να πάει στις ΗΠΑ. Χαρακτηριστική είναι και η εξωτερική εικόνα από το πατρικό του όπου ζει η μητέρα του με την υπόλοιπη οικογένεια.
Τελικά η λύση δόθηκε χάρη στον ηγέτη των Δημοκρατικών στη Βουλή των Αντιπροσώπων, Χακίμ Τζέφρις.
Ο Τζέφρις ήρθε σε συνεννόηση με το υπουργείο Εξωτερικών και τους έπεισε να της εκδόσουν βίζα χωρίς να χρειαστεί να πληρώσει το ποσό αυτό κι έτσι η μητέρα του, θα ταξιδέψει στο Μαϊάμι για να τον δει από κοντά στο παιχνίδι με την Ουρουγουάη για την 2η αγωνιστική.
«Αυτή τη στιγμή γίνονται οι απαραίτητες ταξιδιωτικές διευθετήσεις ώστε μητέρα και γιος να συναντηθούν στο Μαϊάμι. Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι η ομάδα μας για θέματα βίζας στην Πράια βρίσκεται σε στενή επαφή μαζί της και της παρέχει τις απαραίτητες υπηρεσίες», δήλωσε την Τετάρτη αξιωματούχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.
«Το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ δεν διαθέτει στοιχεία που να δείχνουν ότι το εν λόγω άτομο έχει υποβάλει αίτηση για βίζα. Όλοι οι συγγενείς των παικτών δικαιούνται απαλλαγή από την εγγύηση βίζας, και το Υπουργείο επικοινωνεί με την οικογένεια αυτού του παίκτη για να την βοηθήσει με τις διαδικασίες έκδοσης βίζας», δήλωσε αξιωματούχος του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών.
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