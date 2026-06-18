Τα δάκρυα του τερματοφύλακα του Πράσινου Ακρωτηρίου έπεισαν τους Αμερικανούς – Βγάζουν βίζα στην μητέρα του να πάει στο Μουντιάλ

Ενας από τους απρόσμενους ήρωες της πρώτης αγωνιστικής του Μουντιάλ, ήταν ο τερματοφύλακας του Πράσινου Ακρωτηρίου, Βοζίνια.

Με τις 8 αποκρούσεις του κράτησε στο μηδέν την Ισπανία, στο ντεμπούτο της χώρας του σε τελική φάση.

Ο Βοζίνια, μιλώντας στις κάμερες μετά το παιχνίδι, δάκρυσε καθώς όπως είπε, ήθελε να έχει την μητέρα του στο πλευρό του, αλλά λόγω του κόστους της βίζας, δεν μπορούσε να πραγματοποιήσει το ταξίδι.

The mother of Cape Verde’s celebrated goalkeeper Vozinha says she watched his #FIFAWorldCup heroics on the TV, after a visa debacle kept her from travelling to the US for the game. pic.twitter.com/Wsej76med0 — AJE Sport (@AJE_Sport) June 17, 2026

«Εκλαψα γιατί μεγάλωσα με τους παππούδες μου, οι οποίοι δυστυχώς έχουν φύγει από τη ζωή εδώ και μερικά χρόνια. Εκαναν τα πάντα για μένα και δεν ήταν εδώ σήμερα. Ούτε η μητέρα μου μπόρεσε να έρθει εξαιτίας της βίζας», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Cape Verde goalkeeper Vozinha’s story has gone viral after an emotional World Cup moment. 🇨🇻🧤



He revealed his mother couldn’t attend the tournament due to visa issues, despite him shining on the pitch.



After the story broke, Cape Verde authorities reportedly moved quickly to… pic.twitter.com/RjuaxFLOWy June 16, 2026

Το κόστος για τη βίζα ανέρχεται από 5 ως 15.000 δολάρια, ποσό που επιστρέφεται μετά, όταν γυρίσουν στην πατρίδα τους.

Ομως ούτε ο ίδιος ο παίκτης βγάζει τόσα χρήματα για να την βοηθήσει να πάει στις ΗΠΑ. Χαρακτηριστική είναι και η εξωτερική εικόνα από το πατρικό του όπου ζει η μητέρα του με την υπόλοιπη οικογένεια.

Τελικά η λύση δόθηκε χάρη στον ηγέτη των Δημοκρατικών στη Βουλή των Αντιπροσώπων, Χακίμ Τζέφρις.

Star Cape Verdean goalkeeper Vozinha and his mother will be reunited in Miami in time for the match on Sunday.



Thank you to Secretary Rubio, U.S. State Department officials, the government of Cabo Verde and FIFA for working together to make this happen. pic.twitter.com/JaWpSQuzb2 — Hakeem Jeffries (@RepJeffries) June 17, 2026

Ο Τζέφρις ήρθε σε συνεννόηση με το υπουργείο Εξωτερικών και τους έπεισε να της εκδόσουν βίζα χωρίς να χρειαστεί να πληρώσει το ποσό αυτό κι έτσι η μητέρα του, θα ταξιδέψει στο Μαϊάμι για να τον δει από κοντά στο παιχνίδι με την Ουρουγουάη για την 2η αγωνιστική.

«Αυτή τη στιγμή γίνονται οι απαραίτητες ταξιδιωτικές διευθετήσεις ώστε μητέρα και γιος να συναντηθούν στο Μαϊάμι. Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι η ομάδα μας για θέματα βίζας στην Πράια βρίσκεται σε στενή επαφή μαζί της και της παρέχει τις απαραίτητες υπηρεσίες», δήλωσε την Τετάρτη αξιωματούχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

«Το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ δεν διαθέτει στοιχεία που να δείχνουν ότι το εν λόγω άτομο έχει υποβάλει αίτηση για βίζα. Όλοι οι συγγενείς των παικτών δικαιούνται απαλλαγή από την εγγύηση βίζας, και το Υπουργείο επικοινωνεί με την οικογένεια αυτού του παίκτη για να την βοηθήσει με τις διαδικασίες έκδοσης βίζας», δήλωσε αξιωματούχος του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών.

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