Μουντιάλ 2026: Ξεκινά η 2η αγωνιστική με ντέρμπι πρωτιάς στο Μεξικό

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Με άλλα τέσσερα παιχνίδια, αυτά των πρώτων δύο ομίλων, ξεκινά η 2η αγωνιστική του Μουντιάλ 2026.
Στις 19:00 οι δύο απογοητευμένες της πρεμιέρας, Τσεχία και Νότια Αφρική (ΕΡΤ2 Σπορ) αναμετρώνται στην Ατλάντα σε ένα παιχνίδι «τελικό» και για τους δύο, αφού αν υπάρξει ηττημένος, μάλλον… αποχαιρετά την διοργάνωση μετά την 3η αγωνιστική, ενώ και η ισοπαλία δεν θα βολέψει κανέναν από τους δύο.
Το άλλο παιχνίδι του ομίλου θα γίνει στις 4 τα ξημερώματα στη Γουαδαλαχάρα και αν έχει νικητή, θα κρίνει την πρωτιά στον όμιλο και παράλληλα θα δώσει και το πρώτο εισιτήριο για την φάση των «32». Μεξικό και Νότια Κορέα αναμένεται να δώσουν ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι.
Για τον 2ο όμιλο, μετά από δύο ισοπαλίες στην πρεμιέρα, όλα είναι ρευστά. Στις 22:00 η Ελβετία αντιμετωπίζει την Βοσνία στο Λος Αντζελες, ενώ τρεις ώρες μετά ο Καναδάς παίζει με το Κατάρ.
Αναλυτικά το πρόγραμμα της ημέρας
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