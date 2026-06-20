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20.06.2026 03:14

Μουντιάλ 2026: Με το «ένα πόδι» στους «32» το Μαρόκο, 1-0 τη Σκωτία (Video)

20.06.2026 03:14
Morocco scotland

«Αγκαλιά» με την πρόκριση στους «32» του Παγκοσμίου Κυπέλλου βρίσκεται το Μαρόκο, μετά τη νίκη 1-0 επί της Σκωτίας στη Βοστώνη. Οι Αφρικανοί έχουν 4 βαθμούς στις πρώτες δύο αγωνιστικές του 3ου ομίλου και με δεδομένο ότι στο τελευταίο ματς αντιμετωπίζουν την Αϊτή, η πρόκρισή τους θα πρέπει να θεωρείται σίγουρη.

Το ματς διήρκεσε πάνω από 100 λεπτά μαζί με τις καθυστερήσεις των δύο ημιχρόνων, αλλά κρίθηκε από ένα γκολ που σημειώθηκε 70 δευτερόλεπτα μετά το εναρκτήριο λάκτισμα!

Ο Μπραχίμ Ντίαθ με υπέροχη κάθετη βρήκε τον Σαϊμπαρί ο οποίος με φανταστικό τελείωμα άνοιξε το σκορ μόλις στο 2΄.

Η Σκωτία ήταν κάκιστη στο πρώτο ημίχρονο, πραγματοποιώντας την πρώτη τελική της προσπάθεια στις καθυστερήσεις. Βελτιώθηκε στο δεύτερο, όμως η μεγαλύτερη ευκαιρία ανήκε στους Μαροκινούς όταν στο 50΄, πάλι ο Σαϊμπαρί σούταρε, η μπάλα κόντραρε σε αμυντικό, πήρε ύψος και βρήκε στο οριζόντιο δοκάρι

Διαιτητής: Ιλγκίζ Ταντάσεφ (Ουζμπεκιστάν)
Κίτρινες: Ρόμπερτσον – Ντιόπ

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΣΚΩΤΙΑ (Στιβ Κλαρκ): Γκαν, Ρόμπερτσον, Χάνλεϊ, Τίρνεϊ (60΄ Ντόουν), Χέντρι, Πάτερσον (88΄ Ράλστον), ΜακΤόμινεϊ, ΜακΓκίν (88΄ Στιούαρτ), Κρίστι (71΄ ΜακΛίν), Φέργκιουσον, Άνταμς (71΄ Ντάικς)

ΜΑΡΟΚΟ (Μοχάμεντ Ουάχμπι): Μπόνο, Χακίμι, Ντιόπ, Ριάντ, Μαζράουι, Μπουαντί, Ουναχί (90΄ Ελ Μουραμπέτ), Σαϊμπαρί (83΄ Ραχίμι), Ελ Κανούς (83΄ Ταλμπί), Ελ Αναουΐ, Ντίαθ (83΄ Αμαϊμούνι)

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ΣΑΒΒΑΤΟ 20.06.2026 03:15
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