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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

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19.06.2026 18:00

Στην Αθήνα ο Ομπράντοβιτς για τις τελικές συζητήσεις με τον Παναθηναϊκό

19.06.2026 18:00
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Στην Αθήνα βρίσκεται από το μεσημέρι της Παρασκευής (19/06) ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς, μετά την πρόταση που δέχθηκε από το «τριφύλλι» για την επιστροφή του στον Παναθηναϊκό.

Ο πολύπειρος Σέρβος τεχνικός έφτασε στη χώρα μας, προκειμένου να συζητήσει με τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού τις τελικές λεπτομέρειες και να αποφασιστεί αν θα γίνει ο νέος προπονητής των «πρασίνων».

Οι δύο πλευρές αναμένεται να συναντηθούν και να συζητήσουν, προκειμένου να αποσαφηνιστεί αν θα επιστρέψει ο Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό, έπειτα από 14 χρόνια.

Ο Σέρβος προπονητής έχει γράψει ιστορία ως προπονητής του Παναθηναϊκού με 5 πρωταθλήματα Ευρώπης, ενώ στη συνέχεια ανέλαβε τη Φενέρμπαχτσε και την Παρτιζάν, από την οποία και παραιτήθηκε στα μέσα της περασμένης σεζόν.

Από την πλευρά του Παναθηναϊκού, η θέση του προπονητή έμεινε κενή μετά την αποχώρηση του Εργκίν Αταμάν από τον πάγκο, μετά και τη σειρά τελικών με τον Ολυμπιακό, όπου ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε, χάνοντας το πρωτάθλημα.

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