Μουντιάλ 2026: Έπος – Οι Νορβηγοί βουλευτές κάνουν κίνηση κωπηλασίας για στήριξη της Εθνικής τους (Video)

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Μανία με το Μουντιάλ φαίνεται ότι έχει συνεπάρει τη Νορβηγία, μετά τη νίκη της εθνικής ομάδας της χώρας επί του Ιράκ με 4-1 στην πρεμιέρα του Group I.
Τέτοιο πάθος έχει κυριεύσει τους – συνήθως φλεγματικούς – Σκανδιναβούς, που στο κοινοβούλιο της χώρας εκτυλίχθηκαν απίστευτες σκηνές.
Οι βουλευτές όλων των κομμάτων άρχισαν να τραγουδούν το τραγούδι του κωπηλάτη και να παριστάνουν ότι… κωπηλατούν, μια κίνηση που κάνουν και οι φίλαθλοι της Νορβηγίας στα γήπεδα του Μουντιάλ και που θυμίζει τους Βίκινγκς προγόνους τους που με τα πλοία τους έφθασαν μέχρι την Αμερική.
🚨JUST IN: Norway’s parliament was rowing to support their national team pic.twitter.com/HHl5ZAEXYq— Polymarket Sports (@PolymarketSport) June 18, 2026
Εν πάση περιπτώσει, όλα αυτά έρχονται να μας θυμίσουν γιατί το ποδόσφαιρο, με όλα τα στραβά του, παραμένει το δημοφιλέστερο άθλημα στον κόσμο.
Incredible view of Norwegian fans at Gillette Stadium doing the Viking row during their match their match pic.twitter.com/siUB3KSqHV— Dudes Posting Their W’s (@DudespostingWs) June 18, 2026
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