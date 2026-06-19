search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19.06.2026 15:48
search
MENU CLOSE
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

19.06.2026 14:59

Μουντιάλ 2026: Έπος – Οι Νορβηγοί βουλευτές κάνουν κίνηση κωπηλασίας για στήριξη της Εθνικής τους (Video)

19.06.2026 14:59
Screenshot 2026-06-19 145417

Μανία με το Μουντιάλ φαίνεται ότι έχει συνεπάρει τη Νορβηγία, μετά τη νίκη της εθνικής ομάδας της χώρας επί του Ιράκ με 4-1 στην πρεμιέρα του Group I.

Τέτοιο πάθος έχει κυριεύσει τους – συνήθως φλεγματικούς Σκανδιναβούς, που στο κοινοβούλιο της χώρας εκτυλίχθηκαν απίστευτες σκηνές.

Οι βουλευτές όλων των κομμάτων άρχισαν να τραγουδούν το τραγούδι του κωπηλάτη και να παριστάνουν ότι… κωπηλατούν, μια κίνηση που κάνουν και οι φίλαθλοι της Νορβηγίας στα γήπεδα του Μουντιάλ και που θυμίζει τους Βίκινγκς προγόνους τους που με τα πλοία τους έφθασαν μέχρι την Αμερική.

Εν πάση περιπτώσει, όλα αυτά έρχονται να μας θυμίσουν γιατί το ποδόσφαιρο, με όλα τα στραβά του, παραμένει το δημοφιλέστερο άθλημα στον κόσμο.

Διαβάστε επίσης

Μουντιάλ 2026: Αυτοί είναι οι 5 πιο ακριβοπληρωμένοι παίκτες της διοργάνωσης

Μουντιάλ 2026: Με τέσσερα ματς συνεχίζεται η δεύτερη αγωνιστική των ομίλων, οι ώρες των αγώνων

Μουντιάλ 2026: Σαρωτικές νίκες για Ελβετία και Καναδά, «κλείδωσε» την πρωτιά το Μεξικό, μοιρασιά για Τσεχία και Νότια Αφρική – Όλα τα γκολ (videos)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Limeniko
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στα Χανιά: 17χρονος τουρίστας που αγνοούταν εντοπίστηκε νεκρός στη θάλασσα

tiletheasi_2008_1460-820_new
MEDIA

Απογείωση για την τηλεθέαση του Mega χθες (18/6)

tileiatriki-vitaly-gariev-unsplash
ΥΓΕΙΑ

Επεκτείνεται το πρόγραμμα Οίκοθεν μέσω της Τηλεϊατρικής: Νέα ψηφιακή πλατφόρμα και δωρεάν tablet στους ασθενείς

thessaloniki_ekav_2908_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Εργατικό δυστύχημα στην Πρέβεζα: Νεκρός 57χρονος – Έπεσε από οικοδομή

meloni trump 88- new
ΚΟΣΜΟΣ

«Άστραψε» η Μελόνι μετά τις δηλώσεις Τραμπ: «Ούτε εγώ ούτε η Ιταλία ικετεύουμε ποτέ» – Ο Ταγιάνι ακύρωσε επίσκεψη στις ΗΠΑ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
evrokoinovoulio
ΚΟΣΜΟΣ

«Τι δουλειά έχει μία αυταρχική χώρα στην ΕΕ;»: Το Ευρωκοινοβούλιο ρίχνει πόρτα στην Τουρκία

dsa
ΕΛΛΑΔΑ

ΔΣΑ υπέρ δανειοληπτών: Η απόφαση του Αρείου Πάγου για τους τόκους δεν επιδέχεται ούτε ερμηνειών, ούτε παρερμηνειών

efka suntaxiouxoi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέο «μαχαίρι» στις συντάξεις: Παρακρατήσεις-φωτιά έως 10% για λάθη του ίδιου του ΕΦΚΑ

tourkia taf atr – new
ΕΛΛΑΔΑ

«Yıpratma Savaşı»: Πώς εφαρμόζεται ο άγνωστος (και φθηνός) πόλεμος φθοράς των Τούρκων στο Αιγαίο με drones

karystianou – gavroglou – polakis- velopoulos – new
ΚΑΛΧΑΣ

Η οράνιε εταιρεία των… Πολεοδομιών, το χαμηλό τέμπο της Καρυστιανού, η απαίτηση Γαβρόγλου, ο «πόλεμος των Ρόουζ» στον ΣΥΡΙΖΑ και ο Βελόπουλος  

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19.06.2026 15:47
Limeniko
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στα Χανιά: 17χρονος τουρίστας που αγνοούταν εντοπίστηκε νεκρός στη θάλασσα

tiletheasi_2008_1460-820_new
MEDIA

Απογείωση για την τηλεθέαση του Mega χθες (18/6)

tileiatriki-vitaly-gariev-unsplash
ΥΓΕΙΑ

Επεκτείνεται το πρόγραμμα Οίκοθεν μέσω της Τηλεϊατρικής: Νέα ψηφιακή πλατφόρμα και δωρεάν tablet στους ασθενείς

1 / 3