Μουντιάλ 2026: Με τέσσερα ματς συνεχίζεται η δεύτερη αγωνιστική των ομίλων, οι ώρες των αγώνων

Παρασκευή σήμερα (19/6) και στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων συνεχίζει να κυριαρχεί το Μουντιάλ.

Σήμερα συνεχίζεται η δεύτερη αγωνιστική του Παγκοσμίου Κυπέλλου με τέσσερις αγώνες στο πρόγραμμα

Στις 22:00 (ΕΡΤ 2) ΗΠΑ και Αυστραλία διασταυρώνουν τα ξίφη τους, έχοντας αμφότερες από τρεις πόντους.

Στη 01:00 (ΕΡΤ 2) μετά τα μεσάνυχτα, Σκωτία και Μαρόκο δίνουν τη δική τους μάχη, ενώ στις 03:30 (ΕΡΤ1) η Βραζιλία θα ψάξει την πρώτη της νίκη κόντρα στην Αϊτή.

Τέλος, στις 06:00 (ΕΡΤ 2), Τουρκία και Παραγουάη αναζητούν και αυτές με τη σειρά τους το πρώτο τρίποντο στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Σημειώνεται, επίσης, ότι σήμερα στις 20:00 (EΡT 1) διεξάγεται το Diamond League στη Ντόχα.

Οι αγώνες του Μουντιάλ σήμερα

ΗΠΑ – Αυστραλία (22:00, ΕΡΤ 2)

Σκωτία – Μαρόκο (01:00, ΕΡΤ 2)

Βραζιλία – Αϊτή (03:30, ΕΡΤ 1)

Τουρκία – Παραγουάη (06:00, ΕΡΤ 2)

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