Μουντιάλ 2026: Σαρωτικές νίκες για Ελβετία και Καναδά, «κλείδωσε» την πρωτιά το Μεξικό, μοιρασιά για Τσεχία και Νότια Αφρική – Όλα τα γκολ (videos)

Με τέσσερα ματς ξεκίνησε η δεύτερη αγωνιστική της φάσης των Ομιλών στο Μουντιάλ 2026, όπου και σημειώθηκαν συνολικά 14 γκολ.

Για τον 1ο Όμιλο, Τσεχία και Νότια Αφρική αναδείχθηκαν ισόπαλες με 1-1 και συνέχισαν ελπίζουν, ενώ το Μεξικό λύγισε με 1-0 τη Νότια Κορέα και «κλείδωσε» την πρωτιά.

Στον 2ο Όμιλο, η Ελβετία ουσιαστικά εξασφάλισε την πρόκρισή του στους «32» νικώντας με 4-1 τη Βοσνία, ενώ και ο οικοδεπότης Καναδάς «σκόρπισε» με 6-0 το Κατάρ.

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Ισόπαλες αλλά ελπίζουν Τσεχία και Νότια Αφρική

Ακόμη πιο δύσκολη γίνεται πλέον η υπόθεση πρόκριση στους «32» του Μουντιάλ 2026 για Τσεχία και Νότια Αφρική μετά τη χθεσινή μεταξύ τους ισοπαλία με 1-1 στην πρεμιέρα της 2ης αγωνιστικής του 1ου ομίλου.

Οι δύο ομάδες προέρχονταν από ισάριθμες ήττες στην 1η αγωνιστική από Νότια Κορέα και Μεξικό, οπότε οι αγώνες που ακολουθούν θα έχουν χαρακτήρα «τελικού» και για τις δύο.

Το σκορ άνοιξε πολύ νωρίς στο «Ατλάντα Στάντιουμ» για λογαριασμό της Τσεχίας με «δράστη» τον Μίχαλ Σαντίλεκ. Ο μέσος της Σπάρτα Πράγας πλάσασε υποδειγματικά τον Γουίλιαμς και με το δεύτερό του γκολ με την φανέλα της Εθνικής «άνοιξε λογαριασμό» στο Μουντιάλ.

Ωστόσο, στο 83′ η Νότια Αφρική έφτασε στην ισοφάριση με το πέναλτι που εκτέλεσε ο Μοκοένα, μετά την παράβαση που υπέπεσε ο Σουλτς (χέρι).

Νίκη-μισή πρόκριση για την Ελβετία κόντρα στη Βοσνία

Τη νοκ άουτ φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου σκέφτεται ήδη η Ελβετία, καθώς νίκησε με 4-1 επί τη Βοσνία στο Λος Άντζελες για τη 2η αγωνιστική του 2ου ομίλου.

Πλέον, η ομάδα του Μουράτ Γιακίν είναι στην κορυφή με 4 βαθμούς και συντελεστή τερμάτων (5-2) που ουσιαστικά διασφαλίζει την πρόκριση στους «32».

Μετά από ένα πολύ κακό πρώτο ημίχρονο, η Ελβετία μπήκε πιο ορεξάτη χωρίς να καταφέρει να σκοράρει γρήγορα.

Ωστόσο, ο Γιακίν έκανε την κίνηση – ματ, πέρασε τον Μανζάμπι στη θέση του Εντόι στο 73’ και ένα λεπτό αργότερα ο μέσος της Φράιμπουργκ με εξαιρετικό μονοκόμματο βολέ μέσα από την περιοχή λύτρωσε. την Ελβετία πετυχαίνοντας το 1-0. Οι Κόκκινοι πίεσαν για ένα δεύτερο τέρμα και στο 80’ απέκτησαν και αριθμητικό προβάδισμα.

Ο Εμπολό έφυγε στην αντεπίθεση, ο Μουχαμέροβιτς τον έκοψε με φάουλ και αποβλήθηκε. H Eλβετία είχε τον απόλυτο έλεγχο και στο 84’ ήρθε το γκολ που σφράγισε τη νίκη. Οι παίκτες του Γιακίν είχαν υπομονή στην κυκλοφορία, άλλαξαν εξαιρετικά και ο Βάργκας με ωραίο πλασέ πέτυχε το 2-0.

Η Ελβετία συνέχισε την πίεση και το ξέσπασμα ολοκληρώθηκε στο 90′, όταν από ασίστ του Βάργκας ο Μανζάμπι σημείωσε το 3-0. Η Βοσνία πέτυχε το γκολ της τιμής (3-1) στις καθυστερήσεις με τρομερό μονοκόμματο του Μάχμιτς. Κι όμως, το… πάρτι των γκολ συνεχίστηκε, αφού στο 90+7′ ο Βάργκας κέρδισε πέναλτι και ο Τσάκα διαμόρφωσε το 4-1.

Σαρωτικός ο Καναδάς, 6-0 το Κατάρ

Σε… παράσταση για έναν ρόλο μετέτρεψε ο Καναδάς τον αγώνα του με Κατάρ στο «BC Place» του Βανκούβερ, φτάνοντας στο εμφατικό 6-0 (με χατ-τρικ του Τζόναθαν Ντέιβιντ) στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής του 2ου ομίλου του Μουντιάλ 2026.

Μία νίκη που έφερε πλέον τους Καναδούς στην κορυφή του γκρουπ μαζί με την Ελβετία.

Μετά από ένα «αναγνωριστικό» πρώτο τέταρτο οι Καναδοί βρήκαν… δίχτυα με τον Λάριν στο 16’. Στο 29’ ο Ντέιβιντ με υπέροχο σουτ στην κίνηση έκανε το 2-0, ενώ τρία λεπτά μετά (32’) αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη ο Αλ Αμίν του Κατάρ, κάνοντας «εφιαλτική» τη συνέχεια για την ομάδα του.

Ο Ντέιβιντ στο 45’+3’ έκανε το 3-0 για να ακολουθήσουν άλλα τρία γκολ απ’ τους Σαλίμπα (64’ απευθείας φάουλ), Αλ Μανάι (αυτογκόλ στο 75’) και Ντέιβιντ (90’+2’) που έδωσαν διαστάσεις θριάμβου στην πρώτη νίκη του Καναδά σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Στο 53’ το Κατάρ έμεινε με 9 παίκτες, καθώς ο Μαντίπο αντίκρισε την κόκκινη κάρτα έπειτα από έλεγχο του VAR, μετά από ένα τρομερά επικίνδυνο μαρκάρισμα από πίσω στον Ισμαέλ Κονέ, ο οποίος τραυματίστηκε κι έγινε αλλαγή.

Το Μεξικό λύγισε με 1-0 τη Νότια Κορέα και έκανε το 2Χ2

Με τον μπακ του ΠΑΟΚ Χόρχε Σάντσες να ξεκινάει στην ενδεκάδα και τον MVP της ΑΕΚ και της εφετινής Super League Ορμπελίν Πινέδα να περνάει στο γήπεδο στο 71ο λεπτό, το Μεξικό νίκησε με 1-0 τη Νότια Κορέα στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής, έκανε το «2 στα 2» κι εξασφάλισε την πρωτιά στον 1ο όμιλο και την πρόκριση στους «32» του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Το πρώτο ημίχρονο στο το «Guadalajara Stadium» της Γουαδαλαχάρα ήταν μάλλον… αποκαρδιωτικό από πλευράς θεάματος, με τις δύο ομάδες να δίνουν μεγαλύτερη σημασία στην άμυνα.

Στο δεύτερο μέρος το Μεξικό μπήκε καλύτερα στο γήπεδο κι εντέλει βρήκε δίχτυα στο 50’. Από φάση διαρκείας στην περιοχή της Νότιας Κορέας, ο Κιμ Σέουνγκ-Γκιού έκανε μεγάλο σφάλμα χάνοντας την μπάλα απ’ τα χέρια του κι ο Ρόμο με πλασέ έκανε το 1-0, το οποίο ήταν και το τελικό αποτέλεσμα.

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