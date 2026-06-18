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18.06.2026 21:50

Παναθηναϊκός: Στην Αθήνα την Παρασκευή ο Ομπράντοβιτς για τις τελικές διαπραγματεύσεις

18.06.2026 21:50
Zeljko-Obradovic

Στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού μπασκετικού ενδιαφέροντας βρίσκεται ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς, και το ενδεχόμενο επιστροφής του στην προπονητική δράση μετά την αποχώρησή του από την Παρτιζάν.

Σύμφωνα με σερβικά Μέσα Ενημέρωσης, ο Σέρβος τεχνικός αποτελεί βασικό στόχο του Παναθηναϊκού για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας, στο πλαίσιο του σχεδιασμού της επόμενης ημέρας του συλλόγου μετά την αποχώρηση του Εργκίν Αταμάν.

Όπως μεταδίδει το «Sport Klub», ο Ομπράντοβιτς αναμένεται να βρεθεί την Παρασκευή, 19/6, στην Αθήνα, όπου εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθεί ο καθοριστικός γύρος επαφών με την πλευρά του Παναθηναϊκού.

Την ίδια ώρα, επισημαίνεται πως ο έμπειρος προπονητής προσανατολίζεται στο να οριστικοποιήσει την απόφασή του για το μέλλον του έως το τέλος του Ιουνίου, όπως ο ίδιος έχει αφήσει να εννοηθεί μέσα από πρόσφατες τοποθετήσεις του.

«Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς αναμένεται να ταξιδέψει την Παρασκευή το απόγευμα από το Βελιγράδι στην Αθήνα, όπου οι διαπραγματεύσεις με τον Παναθηναϊκό αναμένεται να εισέλθουν στην τελική τους φάση», σημειώνεται χαρακτηριστικά στο ρεπορτάζ, ενώ προστίθεται: «Εκτιμάται ότι έως το τέλος της εβδομάδας θα υπάρχει μεγαλύτερη σαφήνεια, ενώ ο ίδιος έχει δηλώσει ότι θα λάβει την οριστική του απόφαση για τον επόμενο σταθμό της καριέρας του -εφόσον επιστρέψει στην προπονητική δράση- μέχρι το τέλος του μήνα».

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