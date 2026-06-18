Ξεχύθηκαν στους δρόμους οι Νεοϋορκέζοι για την παρέλαση των πρωταθλητών του NBA, Νιου Γιορκ Νικς (Photos/Videos)

Δεκάδες χιλιάδες Νεοϋορκέζοι κατέκλυσαν το Μανχάταν την Πέμπτη, 18/6, μετατρέποντας το κέντρο της πόλης σε μια απέραντη γιορτή για την κατάκτηση του φετινού τίτλου του NBA από τους Νιου Γιορκ Νικς. Μετά από 53 χρόνια αναμονής, η επιστροφή των Νικς στην κορυφή του ΝΒΑ έγινε αφορμή για μια εντυπωσιακή παρέλαση προς τιμήν των πρωταθλητών.

Ο 62χρονος Τζέιμς Σμόλγουντ, συνταξιούχος φίλαθλος, μίλησε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) και θυμήθηκε την τελευταία φορά που οι Νικς είχαν στεφθεί πρωταθλητές το 1973, όταν ο ίδιος ήταν μόλις εννέα ετών. «Έκανα παιδικά πράγματα: Ποδήλατο, παιχνίδια… Τότε έγινα οπαδός. Έχω επιβιώσει από πέντε καρκίνους, οπότε το να βρίσκομαι εδώ σήμερα σημαίνει πάρα πολλά για μένα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

The view is unbelievable! Knicks fans may look like ants from a helicopter above but they have absolutely packed the streets in a jaw-dropping aerial view. pic.twitter.com/aNr848ySKn — New York Post (@nypost) June 18, 2026

Από τις πρώτες πρωινές ώρες, φίλαθλοι κάθε ηλικίας κατέφθαναν στο κέντρο του Μανχάταν από όλες τις γειτονιές της Νέας Υόρκης, ντυμένοι στα μπλε και πορτοκαλί χρώματα της ομάδας. Για να εξασφαλίσουν καλή θέα της πομπής, αρκετοί ανέβηκαν σε κάθε διαθέσιμο υπερυψωμένο σημείο, από σκαλωσιές, μέχρι απορριμματοφόρα.

«Οι Νικς άξιζαν μια υποδοχή ηρώων»

Μέσα σε μια «βροχή» από κομφετί και συνεχή συνθήματα, η ομάδα με ηγέτη τον Τζέιλεν Μπράνσον παρήλασε πάνω σε άρμα με την ονομασία «Canyon of Heroes» από το νότιο Μανχάταν έως το δημαρχείο, όπου κορυφώθηκαν οι εκδηλώσεις.

KAT and NYC Mayor Mamdani hit the "lean back" 😂 pic.twitter.com/vLBuZgRW1w June 18, 2026

Στην τελετή παρευρέθηκαν η κυβερνήτης της πολιτείας Κάθι Χόκουλ και ο δήμαρχος Ζόχραν Μαμντάνι, ο οποίος απένειμε στους πρωταθλητές τα «κλειδιά της πόλης» στο τέλος της εκδήλωσης. Ο ίδιος σημείωσε: «Οι Νικς άξιζαν μια υποδοχή ηρώων. Ονειρευόμαστε αυτή τη στιγμή εδώ και γενιές».

Mayor Mamdani honors NBA champion NY Knicks with keys to the city. pic.twitter.com/ve0WZgvAEh June 18, 2026

Η είσοδος στην παρέλαση ήταν ελεύθερη, ενώ 600 κάτοικοι επελέγησαν μέσω κλήρωσης για να παρακολουθήσουν την τελετή από το δημαρχείο. Παράλληλα, η πόλη γέμισε με μουσικές μπάντες και χορευτές, ενώ το «παρών» έδωσαν και διάσημοι υποστηρικτές όπως ο Τιμοτέ Σαλαμέ, ο Σπάικ Λι και ο Μπεν Στίλερ.

Timothée Chalamet on the float at the Knicks parade 🔥



Watch New York's NBA championship parade on ESPN2, ESPN X and the ESPN App 🍿 pic.twitter.com/rIMchzoBQy — SportsCenter (@SportsCenter) June 18, 2026

Η κατάκτηση του τίτλου είχε προηγηθεί το περασμένο Σάββατο, όταν οι Νικς επικράτησαν στους τελικούς του NBA των Σαν Αντόνιο Σπερς του Βίκτορ Ουεμπανιάμα, εξασφαλίζοντας το τρίτο πρωτάθλημα στην ιστορία τους. Οι πανηγυρισμοί είχαν ξεκινήσει ήδη εκείνο το βράδυ, με χιλιάδες κόσμου στους δρόμους της μητρόπολης.

Jalen Brunson holding the Larry O’ Brien Championship trophy at the Knicks Parade in NYC as the chant “MVP!” 🏆🗽



53 year wait is finally over. LEGENDARY.#knicksparade#alwaysknicks pic.twitter.com/G8Fv02NFpS June 18, 2026

Σε επιφυλακή χιλιάδες αστυνομικοί

Η παρουσία της αστυνομίας στη σημερινή εκδήλωση ήταν ιδιαίτερα ισχυρή, με περίπου 10.000 αστυνομικούς, ορισμένους με βαρύ οπλισμό, να αναπτύσσονται σε όλη τη διαδρομή της παρέλασης, σε ένα από τα μεγαλύτερα επιχειρησιακά μέτρα που έχουν ληφθεί στην πόλη για δημόσια εκδήλωση. Παράλληλα, αρκετοί δρόμοι παρέμειναν κλειστοί.

Στο μεταξύ, πολλοί φίλαθλοι ανέφεραν ότι πλήρωσαν εκατοντάδες δολάρια σε άτομα που είχαν καταλάβει θέσεις από το προηγούμενο βράδυ, προκειμένου να εξασφαλίσουν καλή ορατότητα κατά μήκος της διαδρομής.

Η Νέα Υόρκη, παρότι διαθέτει ιστορικές ομάδες όπως τους Γιάνκις, τους Τζάιαντς και τους Ρέιντζερς, σύμφωνα με αναλυτές δεν έχει άλλη ομάδα με την ίδια ενωτική δύναμη όπως οι Νικς. «Οι Νικς ενώνουν την πόλη όσο καμία άλλη ομάδα. Περιμέναμε αυτή τη στιγμή πάρα πολλά χρόνια», ανέφερε ο 29χρονος Άντονι Μαρτορέλι.

Το μπάσκετ, ως κατεξοχήν αστικό άθλημα, φαίνεται να ενισχύει αυτή τη σύνδεση, με τον πανεπιστημιακό Άνταμ Κρίμπλεζ να σημειώνει ότι η ομάδα έχει «αιχμαλωτίσει τη συλλογική φαντασία με έναν ιδιαίτερο τρόπο».

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