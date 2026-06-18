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18.06.2026 13:00

Ben Stiller: Ο γνωστός ηθοποιός και σκηνοθέτης ετοιμάζει σειρά ντοκιμαντέρ για τους New York Knicks (video)

18.06.2026 13:00
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credit: AP

Ο παθιασμένος οπαδός των New York Knicks, Μπεν Στίλερ (Ben Stiller) επιβεβαίωσε ότι γυρίζει σειρά ντοκιμαντέρ πολλών επεισοδίων για την ιστορία της ομάδας μπάσκετ και την ιστορική της κατάκτηση του πρωταθλήματος το περασμένο Σαββατοκύριακο, σε συνεργασία με το NBA, το HBO και το A24.

Η σειρά θα καταγράψει την ιστορία, την κουλτούρα και τη διαχρονική κληρονομιά των Knicks, με αποκορύφωμα το πρώτο πρωτάθλημα NBA της ομάδας μετά από 53 χρόνια.

«Δεν θα μπορούσα να είμαι πιο ενθουσιασμένος που θα δημιουργήσω αυτό το ντοκιμαντέρ με το @a24 και το @hbo για τους NY KNICKS!!!!», δημοσίευσε ο Μπεν Στίλερ στο X, προσθέτοντας «#LETSGOKNICKS».

Ο αμερικανός σκηνοθέτης και ηθοποιός ήταν καλεσμένος στο podcast «Roommates» και τόνισε ότι καταγράφει κάποια στιγμιότυπα από αγώνες της ομάδας με το τηλέφωνό του. Ανέφερε όμως ότι το ντοκιμαντέρ θα αφορά όλες τις εποχές των Knicks και προφανώς αυτής της ομάδας.

«Υπάρχει μια κορύφωση εδώ, κάτι που συμβαίνει εδώ και πολύ καιρό. Είναι εξαιρετικά συναρπαστικό. Είναι υπέροχο που είχα όλη αυτή την πρόσβαση στην ομάδα σας. Πιθανότατα θα γυρίζουμε λίγο περισσότερο την επόμενη σεζόν και θα σας τηλεφωνήσω για μερικές συνεντεύξεις. Θα δουλέψουμε πάνω σε αυτό μέσα στον επόμενο χρόνο», είπε και πρόσθεσε: «Πολλοί άνθρωποι ήθελαν να το κάνουν πραγματικότητα εδώ και πολύ καιρό».

Ο Στίλερ σκηνοθετεί τη σειρά σε συμπαραγωγή με το αμερικανικό στούντιο A24. Η σειρά θα «ιχνηλατήσει ολόκληρη την πορεία της ομάδας μπάσκετ από τη δεκαετία του ’90 μέχρι την απίθανη, ρεκόρ πορεία που τελικά επέστρεψε ένα πρωτάθλημα στη Νέα Υόρκη» ανέφερεται σε επίσημη σύνοψη του A24.

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