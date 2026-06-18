Πέθανε ο Ανδρέας Μαζαράκης

Θλίψη για την οικογένεια των Παραπολιτικών, καθώς έφυγε από τη ζωή ο Ανδρέας Μαζαράκης. Ο Ανδρέας Μαζαράκης αρθρογραφούσε στα «Παραπολιτικά», έχοντας τη στήλη «Εξ Απορρήτων» στην προτελευταία σελίδα της εφημερίδας από την πρώτη ημέρα της κυκλοφορίας της.

Επίσης αρθρογραφούσε στην «Απογευματινή», στα «Νέα» (και συγκεκριμένα στον αθλητικο ένθετο Ομάδα, όπου έγραφε για την ιστορία του ποδοσφαίρου), ενώ είχε παρουσία και στο ραδιόφωνο «Παραπολιτικά 90,1» επίσης από την πρώτη ημέρα της λειτουργίας του παρουσιάζοντας τις εκπομπές «Τα ωραία του Ανδρέα» και «Ο Εξαρχείων»

Ο Ανδρέας Μαζαράκης, που έφυγε από τη ζωή μετά από μακρά μάχη με τον καρκίνο, ήταν μια ξεχωριστή φωνή του ραδιοφώνου. Για δεκαετίες υπήρξε παρών στα ερτζιανά, σχολιάζοντας την επικαιρότητα με τον δικό του μοναδικό τρόπο.

Ποιος ήταν ο Ανδρέας Μαζαράκης

Ο Ανδρέας Μαζαράκης, γεννήθηκε στο Μεταξουργείο στα χρόνια του Εμφυλίου. Τέλειωσε το 5ο Γυμνάσιο στα Εξάρχεια. Σπούδασε στην ΑΣΟΕΕ, Οικονομικό Τμήμα, όπου απεφοίτησε το 1974. συνέχισε τις σπουδές στην Νομική Αθηνών, απ’ όπου πήρε το πτυχίο του το 1978. Παράλληλα παρακολουθούσε Σχολή Θεάτρου (1967-1970) στο Εθνικό Θέατρο, και τελείωσε στην Σχολή Κωστή Μιχαηλίδη. Έκανε επίσης 5 χρόνια σπουδές στο Ωδείο Αθηνών, Φωνητικά και Ακκορντεόν.

Στη διάρκεια της δικτατορίας συνελήφθη επανειλημμένα λόγω συμμετοχής στο Φοιτητικό Κίνημα και εστρατεύθη βίαια τον Φεβρουάριο του 1973.

Υπήρξε Πρόεδρος στην Επιτροπή Αποχουντοποίησης, όσον αφορά καθηγητές του Πανεπιστημίου, Πολυτεχνείου και Οικονομικών Σχολών Αθηνών.

Εργάστηκε για πολλά χρόνια στον τομέα των εισαγωγών και εξαγωγών τροφίμων, πραγματοποιώντας πολυάριθμα ταξίδια σε χώρες της Ευρώπης, της Ασίας, της Μέσης Ανατολής και της Λατινικής Αμερικής.

Από την Τεχεράνη και την Ινδία μέχρι την Κούβα, γνώρισε διαφορετικούς πολιτισμούς και κοινωνίες, εμπειρίες που συχνά αξιοποιούσε στις δημόσιες παρεμβάσεις και αφηγήσεις του. Παράλληλα, ασχολήθηκε με την υποκριτική και τη δημοσιογραφία, όμως ήταν το ραδιόφωνο που τελικά κέρδισε την καρδιά του.

Η εκπομπή «Ο Εξαρχείων» στα Παραπολιτικά 90,1 αποτέλεσε σημείο αναφοράς για πολλούς ακροατές, καθώς συνδύαζε πολιτικό σχολιασμό, κοινωνικές παρατηρήσεις και προσωπικές ιστορίες από μια ζωή γεμάτη εμπειρίες.

Ο Ανδρέας Μαζαράκης δεν δίστασε ποτέ να μιλήσει ανοιχτά για προσωπικές δοκιμασίες και κοινωνικά ζητήματα. Υπήρξε ενεργός στην ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση γύρω από τον HIV, συμβάλλοντας με τη δημόσια παρουσία του στην καταπολέμηση των στερεοτύπων και του κοινωνικού στίγματος. Με θάρρος, ειλικρίνεια και αξιοπρέπεια μοιράστηκε τη δική του εμπειρία, δίνοντας δύναμη σε πολλούς ανθρώπους.

Αγάπη για το ποδόσφαιρο

Η μεγάλη του αγάπη για το ποδόσφαιρο τον οδήγησε στην ενεργό ενασχόληση με τον ιστορικό Αστέρα Εξαρχείων, του οποίου διετέλεσε πρόεδρος.

Πίστευε ότι το ποδόσφαιρο αποτελεί κομμάτι της κοινωνίας και της γειτονιάς και εργάστηκε για τη στήριξη ενός συλλόγου που είχε ταυτιστεί με την ιστορία και την κουλτούρα των Εξαρχείων.

Το αντίο του Γιάννη Κουρτάκη

Με μια συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο εκδότης της Απογευματινής και των Παραπολιτικών Γιάννης Κουρτάκης αποχαιρέτησε τον δημοσιογράφο και ραδιοφωνικό παραγωγό, Ανδρέα Μαζαράκη

«Σε ευχαριστώ για όλα, για τις ώρες, τις μέρες, τα ατελείωτα ξενύχτια. Ήσουν κάτι ξεχωριστό για μένα (για όλους εμάς). Ένας σπάνιος άνθρωπος, ένας μοναδικός ραδιοφωνικός παραγωγός. Θα μου λείψεις Αντρίκο. Καλό ταξίδι ρε μάγκα και να τους τρελάνεις εκεί ψηλά!», έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο κ. Γιάννης Κουρτάκης.

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