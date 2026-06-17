Τηλεθέαση 1-0 στο… ματς σειρές-Μουντιάλ την Τρίτη (16/6)

Οι σειρές «Να μ΄ αγαπάς» και «Άγιος έρωτας» στην αναμέτρηση με την απευθείας μετάδοση του μουντιαλικού Γαλλία-Σενεγάλη ήταν εκείνες που επικράτησαν στις τηλεπροτιμήσεις.

Αξιοσημείωτο της ημέρας, η σταθερότητα της σειράς «Μια νύχτα μόνο» στην τέταρτη θέση του ημερήσιου τηλεβαρόμετρου, παρά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ανταγωνισμού που έχουν διαμορφωθεί και λόγω των μεταδόσεων αναμετρήσεων του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου.

Στις επόμενες θέσεις της 10άδας αυτή τη φορά το «Grand Hotel» πέρασε μπροστά από τη «Γη της ελιάς». Στην ένατη χθες πέρασε ο «Τροχός της τύχης» και το «Masterchef» επανεμφανίστηκε, επίσης, στη λίστα με τα δημοφιλέστερα προγράμματα.

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