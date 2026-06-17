BBC: Το σχέδιο «νυστέρι» μπαίνει σε εφαρμογή – Έρχονται οι πρώτες 550 απολύσεις

Στο πλαίσιο σχεδίου ευρείας αναδιάρθρωσης του BBC και εξοικονόμησης περίπου μισού δισ. λιρών ο ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός ετοιμάζει το πρώτο κύμα απολύσεων, το οποίο, όπως περιγράφεται, θα επηρεάσει όλες τις δομείς του κυρίως όμως τον τομέα Ειδήσεων- Ενημέρωσης.

Το BBC News προετοιμάζεται για περικοπές θέσεων εργασίας, στο πλαίσιο master plan για αρχικά 550 απολύσεις, σύμφωνα με ενημερωτικό σημείωμα. Ο Guardian μάλιστα αναφέρει ότι οι πρώτες απολύσεις είναι πιθανόν να πραγματοποιηθούν μέσα στην ημέρα(17/6). Άλλα διεθνή ΜΜΕ περιγράφουν ότι το σχέδιο περιλαμβάνει και «αναθεώρηση» των καναλιών του.

Οι κινήσεις αυτές εντάσσονται στο πλαίσιο των προσπαθειών της ομάδας του νέου γενικού διευθυντή της BBC, Ματ Μπρίτιν, πρώην ανώτερου στελέχους της Google, για τη δραστική μείωση του κόστους σε όλους τους τομείς λειτουργίας και τις υπηρεσίες του πολυμεσικού Οργανισμού.

Οι απολύσεις 550 εργαζόμενων και η μείωση δαπανών στο περιεχόμενο υπολογίζεται ότι θα εξοικονομήσουν αρχικά περι τα 80 εκατ. λίρες (ή 107 εκατ. δολάρια) σε βάθος διετίας στο BBC. Οι περικοπές προσωπικού θα επηρεάσουν τις ομάδες Περιεχομένου, Τοπικών και Περιφερειακών Ειδήσεων και του BBC News, ενώ η BBC εξετάζει επίσης το ενδεχόμενο περαιτέρω περικοπών θέσεων εργασίας στους διοικητικούς και άλλους τομείς, της τάξης των περίπου 700, όπως ανέφερε ο Μπρίτιν σε εσωτερικό σημείωμα προς το προσωπικό σήμερα, στο οποίο τονίζει ότι «ζούμε σε πολύ αβέβαιους καιρούς».

Οι δαπάνες για παραγγελία περιεχομένου στους τομείς Τηλεόρασης, Ραδιοφώνου και Ειδήσεων BBC θα ανέλθουν σε 80 εκατ. λίρες τα επόμενα δύο χρόνια, σύμφωνα με την ενημέρωση του Μπρίτιν. Αναφέρει επίσης ότι ο ραδιοτηλεοπτικός φορέας θα «επανεξετάσει» τη βιωσιμότητα των γραμμικών καναλιών, που σημαίνει ότι ορισμένα από αυτά ενδέχεται να καταργηθούν. Επίσης σε αξιολόγηση θα τεθεί και περιεχόμενο του BBC, που επίσης σημαίνει ότι «ορισμένες εκπομπές» θα πάψουν.

Σε ένα email εσωτερικής κυκλοφορίας τον Απρίλιο, το οποίο διέρρευσε, ο αναπληρωτής γενικός διευθυντής του BBC, Ρόντρι Τάλφαν Ντέιβις, ανέφερε ότι ο ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός θα πρέπει να εξοικονομήσει 500 εκατ. λίρες (670 εκατ. δολάρια) από τον ετήσιο προϋπολογισμό λειτουργικών εξόδων του που ανέρχεται σε περίπου πέντε δισ. λίρες (6,7 δισ. δολάρια), τα επόμενα δύο χρόνια. Άφησε να εννοηθεί ότι ο συνολικός αριθμός θέσεων εργασίας στο BBC θα μπορούσε να μειωθεί έως 2.000.

Μέσα Ενημέρωσης στο Ηνωμένο Βασίλειο χαρακτήρισαν τις πρόσφατες εξελίξεις και το «μακελειό» στο BBC ως τις μεγαλύτερες περικοπές στον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα τα τελευταία 15 χρόνια. Οι περικοπές έρχονται σε μια στιγμή κατά την οποία η διοίκηση του μιντιακού οργανισμού βρίσκεται στα τελικά στάδια των διαπραγματεύσεων με την κυβέρνηση του Κίρ Στάρμερ, σχετικά με τη μελλοντική χρηματοδότησή του.

Τον Δεκέμβριο, υπενθυμίζουν ΜΜΕ από το Νησί, η κυβέρνηση του Η.Β. είχε εκκινήσει την αναθεώρηση του βασιλικού καταστατικού του BBC— πραγματοποιείται μία φορά ανά δεκαετία—, το οποίο διέπει τη λειτουργία και τις προτεραιότητές του, με στόχο «την ενίσχυση της εμπιστοσύνης στον ραδιοτηλεοπτικό φορέα και τη διασφάλιση της βιωσιμότητας της οικονομικής του βάσης».

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