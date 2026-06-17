Ο Jeremy Clarkson αποκάλυψε ότι διαγνώστηκε με επιθετική μορφή καρκίνου

Ο Jeremy Clarkson διαγνώστηκε με καρκίνο, όπως αποκάλυψε ο ίδιος μέσα από τα νέα επεισόδια της σειράς «Clarkson’s Farm», τα οποία κυκλοφόρησαν την Τετάρτη.

Αν και δεν διευκρίνισε ποια ακριβώς μορφή καρκίνου αντιμετωπίζει, ανέφερε ότι πρόκειται για μια «επιθετική» μορφή της νόσου, η οποία ωστόσο εντοπίστηκε σε πολύ πρώιμο στάδιο.

Στη σκηνή που περιλαμβάνεται στη σειρά, ο 66χρονος παρουσιαστής ενημερώνει τους στενούς συνεργάτες του, Κάλεμπ Κούπερ και Τσάρλι Άιρλαντ, οι οποίοι εμφανίζονται εμφανώς συγκλονισμένοι από την είδηση.

«Έκανα βιοψία και αποδείχθηκε ότι είναι καρκίνος. Είναι επιθετικός, αλλά βρέθηκε πολύ νωρίς», λέει χαρακτηριστικά ο Κλάρκσον, προσθέτοντας ότι γνωρίζει τη διάγνωσή του από τον Μάιο.

«Σας υπόσχομαι ότι θα είμαι καλά. Θα χρειαστεί μόνο να μείνω για λίγο εκτός δράσης» τόνισε, στη συνέχεια, καθησυχάζοντας τους συνεργάτες και τους θαυμαστές του, ενώ αποκάλυψε ότι στο πλαίσιο της θεραπείας του αφαιρέθηκε μέρος του προστάτη.

Λίγες ώρες πριν από την κυκλοφορία των τελευταίων επεισοδίων της πέμπτης σεζόν, ο πρώην παρουσιαστής των «Top Gear» και «The Grand Tour» είχε προϊδεάσει τους θαυμαστές του μέσω Instagram ότι τα επεισόδια θα είναι «δύσκολα στην παρακολούθηση».

Τα προβλήματα υγείας του Κλάρκσον έχουν αποτελέσει κεντρικό θέμα της φετινής σεζόν του «Clarkson’s Farm», καθώς στην αρχή του κύκλου, ο παρουσιαστής είχε μιλήσει, επίσης, για το σοβαρό καρδιολογικό πρόβλημα που αντιμετώπισε τον Οκτώβριο του 2024.

Σε άρθρο του στους «Sunday Times», είχε αποκαλύψει ότι μία από τις αρτηρίες που τροφοδοτούν την καρδιά του είχε φράξει πλήρως, ενώ μια δεύτερη παρουσίαζε επίσης σοβαρή στένωση. Τότε είχε υποβληθεί σε τοποθέτηση στεντ, μιας μικρής σωληνοειδούς πρόθεσης που αποκαθιστά τη φυσιολογική ροή του αίματος.

Η αποκάλυψη της διάγνωσης έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία ο Κλάρκσον συνεχίζει να δραστηριοποιείται τηλεοπτικά, παραμένοντας μία από τις πιο αναγνωρίσιμες προσωπικότητες της βρετανικής τηλεόρασης.

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