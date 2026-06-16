Στη συνήθη θέση ο Alpha τη Δευτέρα (15/6) – Τρίτο σε τηλεθέαση κανάλι η ΕΡΤ2Σπορ λόγω Μουντιάλ

Με τέσσερα μουντιαλικά ματσάκια σχεδόν back to back η ΕΡΤ2Σπορ ήταν τρίτο στις προτιμήσεις των τηλεθεατών κανάλι με μερίδιο 9,2%, προσπερνώντας και τον ΑΝΤ1. Βέβαια, την Κυριακή είχε «χτυπήσει» μουντιαλικό μερίδιο 11,1% και το Σάββατο είχε το απίθανο για τα δεδομένα του σταθμού 13,2%, χάρη όμως και στον πέμπτο τελικό της GBL.

Δημοφιλέστερο πρόγραμμα, όμως, στο σύνολο της ημέρας «ψηφίστηκε» του Alpha με επίδοση σχεδόν ίδια με εκείνη της προπερασμένης Δευτέρας.

Δυναμική παρεμφερή του Alpha κατάφερε το Mega, παραμένοντας ακλόνητο στη δεύτερη θέση επιλογών του τηλεοπτικού σώματος. Για το Star σα να ήταν Κυριακή, και ο ΣΚΑΪ ήταν στα επίπεδα του περασμένου τεταρτόπεμπτου.

Χαμηλότερα από ό,τι την προπερασμένη Δευτέρα ξεκίνησε το Open, το οποίο είδε την πλάτη της ΕΡΤ1 για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Nielsen για τους τηλεοπτικούς σταθμούς εθνικής εμβέλειας.

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