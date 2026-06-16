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16.06.2026 13:33

Η Alter Ego πάει (και) σινεμά

16.06.2026 13:33
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Ένα διακεκριμένο θεατρικό έργο κατευθύνεται στον κινηματογράφο μέσω του πολυμεσικού Ομίλου Alter Ego Media. Το με βραβείο Χόρν έργο «170 τετραγωγικά» του Γιωργή Τσουρή, έπειτα από επτά χρόνια (550) παραστάσεων και περισσότερους από 130.000 θεατές, ετοιμάζεται για την κινηματογραφική εκδοχή του.

Τη Δευτέρα άρχισαν τα γυρίσματα των πρώτων σκηνών της ομότιτλης ταινίας, συμπαραγωγή της Filmikis και της Alter Ego Media. Είναι μια μαύρη κωμωδία η ιστορία της οποίας – όπως άλλωστε και το θεατρικό – αποτυπώνει με αμεσότητα το συμπλεγματικό σύμπαν της ελληνικής οικογένειας, με στοιχεία αρχαίου δράματος, μοιρασμένα σε ισορροπημένες δόσεις.

Η ιστορία εκτυλίσσεται σε μια μικρή επαρχιακή πόλη, όπου ο θάνατος του πατέρα φέρνει ξανά κάτω από την ίδια στέγη δύο αποξενωμένες αδερφές. Μία απροσδόκητη απογευματινή επίσκεψη λειτουργεί ως θρυαλλίδα, θέτοντας αντιμέτωπους τους αντι-ήρωες της ιστορίας με καλά κρυμμένα μυστικά και ανατροπές.

Το θεατρικό έργο περιγράφεται ως «μια τραγωδία για όλη την οικογένεια», με πρόσωπα της διπλανής μας πόρτας και καταστάσεις ακραίες και συνάμα αναγνωρίσιμες. Το φιλμ δεν θα διαφοροποιείται του θεατρικού ύφους.

Μπροστά από τις κάμερες θέσεις λαμβάνουν οι Ορέστης Τζιόβας, Κλέλια Ανδριολάτου, Ανθή Ευστρατιάδη, Γιωργής Τσουρής. Το σενάριο είναι των Γιωργή ΤσουρήΑυρήλιου Καρακώστα και η σκηνοθεσία είναι του Άκη Πολύζου.

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