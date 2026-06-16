Ελληνικά ΜΜΕ: Κι άλλη κατρακύλα της εμπιστοσύνης στις ειδήσεις μέσα σε ένα χρόνο

Η Ελλάδα κατέχει ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά εμπιστοσύνης στις ειδήσεις μεταξύ 48 αγορών (παγκοσμίως) που κάθε χρόνο επι 15 χρόνια παρακολουθεί συστηματικά το Ινστιτούτο Ρόιτερς της Οξφόρδης για το μέλλον της Δημοσιογραφίας.

Η διαπίστωση έρχεται από την νέα – ετήσια – έρευνα του ερευνητικού πανεπιστημιακού οργανισμού η οποία μόλις δόθηκε στην δημοσιότητα.

Το 2026 ο δείκτης εμπιστοσύνης της κοινής γνώμης στις ειδήσεις διαμορφώθηκε στο 18% από 22% το 2025, ενώ ο παγκόσμιος φετινός μέσος όρος εμπιστοσύνης είναι στο 37%. Σύμφωνα με τη διαρκή μελέτη του Ρόιτερς η εμπιστοσύνη των Ελλήνων στην προσφερόμενη Ενημερωση φέτος διαμορφώθηκε στο το χαμηλότερο δυνατό επίπεδο σε βάθος (τουλάχιστον) δεκαετίας.

«Η εμπιστοσύνη στους πολιτικούς θεσμούς και τα μέσα ενημέρωσης είναι στενά συνδεδεμένα και οι δύο τομείς βρίσκονται επί του παρόντος σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Οι Έλληνες πιστεύουν συντριπτικά ότι τα μέσα ενημέρωσης της χώρας υπόκεινται σε αδικαιολόγητη πολιτική και επιχειρηματική επιρροή», αναφέρει η έκθεση του Ρόιτερς στο κεφάλαιο για την Ελληνική μιντιακή πραγματικότητα. Επισημαίνεται δε πως οι τοπικές και περιφερειακές ειδήσεις είναι οι πιο αξιόπιστες, διαπίστωση που έρχεται να προστεθεί στην πρόσφατη πανελλαδικής εμβέλειας έρευνας της Focus Bari για την ΕΔΙΠΤ.

Η τηλεόραση κυριαρχεί στις επιλογές των Ελλήνων για την ενημέρωση τους, μεταξύ των παραδοσιακών ΜΜΕ με πρώτο το δελτίο ειδήσεων του Mega.

Έπειτα από σερί οκτώ τηλεοπτικών σταθμών ο τοπικός – περιφερειακός Τύπος, εμφανίζει το υψηλότερο ποσοστό επισκεψημότητας στην κατηγορία του και ακολουθούν, από απόσταση, το Πρώτο Θέμα και η Καθημερινή.

Στις ψηφιακές εκδόσεις την πρώτη θέση με ίδια ένταση επισκεψιμότητας μοιράζονται Newsbomb.gr και In.grκαι έπονται οι ιστοσελίδες Protothema, News247.

Στο «μικροσκόπιο» του Ρόιτερς τέθηκαν και μελετήθηκαν 15 καθιερωμένα εγχώρια ΜΜΕ και ζητήθηκε ο βαθμός εμπιστοσύνης της κοινής γνώμης για αυτά.

Το υψηλότερο ποσοστό εμπιστοσύνης εντοπίζεται στον τοπικό– περιφερειακό Τύπο, ακολουθεί ο τηλεοπτικός σταθμός Open και αμέσως μετά η έντυπη Καθημερινή.

Ζήτημα εμπιστοσύνης σύμφωνα με την ετυμηγορία των Ελλήνων στην έρευνα του Ινστιτούτου Ρόιτερς, αντιμετωπίζει η τηλεόραση του ΣΚΑΪ καθώς το δελτίο του εμφανίζεται με το υψηλότερο ποσοστό δυσπιστίας μεταξύ των 15 ΜΜΕ και ακολουθούν – αλλά με αισθητή διαφορά – Πρώτο Θέμα, ΕΡΤNews και ΑΝΤ1 και Star (οι δύο σταθμοί εμφανίζονται με ίδιο μερίδιο στο ελλειμα εμπιστοσύνης).

Τροφή ίσως για προβληματισμό εξάλλου δίνουν εξίσου ενδιαφέροντα ευρήματα της έρευνας. Τρείς στους πέντε Έλληνες δηλώνουν ότι αποφεύγουν τις ειδήσεις (μερικές φορές/συχνά) και η διάθεση της κοινής γνώμης να πληρώσει για την ενημέρωση από τα ψηφιακά Μέσα είναι εξαιρετικά χαμηλή (8%), αν και σε σχέση με το 2025 καταγράφεται- μικρή- αύξηση (+1).

Στη μεγάλη εικόνα του οικοσυστήματος των Ελληνικών ΜΜΕ ο κατακερματισμός είναι κύριο χαρακτηριστικό, όπως επίσης η υψηλή χρήση των σόσιαλ μίντια ως πηγή ενημέρωσης (με ότι αυτό συνεπάγεται).

Σε κάθε περίπτωση η γενική τάση στα ΜΜΕ είναι καθοδική. Ως κυρίαρχη πηγή ενημέρωσης εμφανίζεται στην έρευνα το ίντερνετ, ακολουθούν τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, πιο κάτω βρίσκεται η τηλεόραση και (ακόμα) πιο κάτω ο Τύπος ο οποίος παρουσιάζει το χαμηλότερο ποσοστό όλων.

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