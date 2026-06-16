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16.06.2026 11:45

Πέθανε ο δημοσιογράφος, Γιώργος Παλαμιώτης

16.06.2026 11:45
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Πέθανε ο δημοσιογράφος Γιώργος Παλαμιώτης σε ηλικία 68 ετών, μέλος της οικογένειας του Αθηναϊκού – Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων τις τελευταίες δεκαετίες.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ που έκανε γνωστή τη δυσάρεστη είδηση «με έδρα τη Λαμία, ήταν ο ανταποκριτής μας στη Στερεά Ελλάδα καλύπτοντας την επικαιρότητα με συνέπεια και πάθος. Ήταν ένας από τους παλαίμαχους της δημοσιογραφίας. Από υλατζής σε μεγάλες κεντρικές εφημερίδες των Αθηνών, ρεπόρτερ στο Mega, συντάκτης στα «Νέα», δημιουργός και διευθυντής του δημοτικού ραδιοφωνικού σταθμού ΠΟΛΥΧΡΩΜΑ της Λαμίας, και εκδότης των τοπικών εφημερίδων ΣΕΝΤΡΑ και ΗΜΕΡΑ. Από το 1980, ήταν μέσα στην είδηση και δεν έπαψε ποτέ να την υπηρετεί.

Συνέχιζε να εργάζεται για το Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ακόμη και το τελευταίο διάστημα της ασθένειάς του».

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί αύριο στις 11 το πρωί στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στη Λαμία.

Επιθυμία της οικογένειας είναι αντί στεφάνων, να ενισχυθεί οικονομικά το Φιλόπτωχο Ταμείο της Μητρόπολης Φθιώτιδας.

«Η Διοίκηση και οι εργαζόμενοι του Αθηναϊκού-Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων αποχαιρετούμε τον Γιώργο Παλαμιώτη με μεγάλη θλίψη» αναφέρει το ΑΠΕ.

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