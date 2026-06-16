Η FOX Corporation εξαγόρασε την ιντερνετική πλατφόρμα Roku- Deal 22 δισ.δολαρίων

Νέα δυναμική επιχειρηματική κίνηση στον κλάδο των ΜΜΕ και της ψηφιακής τεχνολογίας αποτελεί η οριστική συμφωνία εξαγοράς της OTT Roku από την FOX Corporation του Λάχλαν Μέρντοχ σε ένα ντιλ μετρητών και μετοχών ύψους 22 δισ. δολαρίων.

Η εξαγορά δημιουργεί νέα δεδομένα στον χώρο του streaming διότι αναπτύσσεται νέα πρόκληση καθώς η FOX μπορεί να συνδυάσει το δωρεάν κανάλι της Roku, το οποίο υποστηρίζεται από διαφημίσεις, με το Tubi TV, την δωρεάν ιντερνετική πλατφόρμα οπτικοακουστικού περιεχομένου διαρκούς ροής που έχει και διαφημίσεις.

Η Fox με την εξαγορά αποκτά πρόσβαση, όπως αναφέρεται σε αμερικανικά ΜΜΕ, σε ένα από τα μεγαλύτερα λειτουργικά συστήματα τηλεόρασης των ΗΠΑ, επεκτείνοντας τις δραστηριότητες της από την παραγωγή περιεχομένου στην διανομή. Με την κίνηση αυτή η FOX διευρύνει την διείσδυσή της σε παγκόσμια κλίμακα καθώς η Roku «μπαίνει» σε 100 εκατ. νοικοκυριά του πλανήτη.

Καθώς το mega ντιλ Paramount Skydance–Warner Bros Discovery είναι υπο εξέταση, η εξαγορά της Roku ενισχύει την στρατηγική της Fox στο ζωντανό περιεχόμενο και στις δωρεάν προσβάσιμες ιντερνετικές υπηρεσίες με διαφημίσεις, σύμφωνα με τον εκτελεστικό πρόεδρο και CEO της επιχείρησης Λάχλαν Μέρντοχ.

«Αυτή είναι μια καθοριστική στιγμή για τη FOX και μια φυσική επέκταση της προσεκτικής και εστιασμένης στρατηγικής που εφαρμόζουμε εδώ και σχεδόν μια δεκαετία. Το 2019, επαναπροσανατολίσαμε την εταιρεία γύρω από τις ζωντανές ειδήσεις και τον αθλητισμό», σημειώνει ο Μέρντοχ στη δήλωση του και τονίζει πως «αυτός ο συνδυασμός θα προάγει την εταιρείας μας στους τομείς υψηλής τεχνολογίας και ανάπτυξης και θα επιφέρει μια σταδιακή αλλαγή στο συνολικό προφίλ μας». Ωστόσο τόνισε ότι οι δύο πλατφόρμες- Tubi και Roku- θα λειτουργούν ξεχωριστά ώστε «εξυπηρετούν τους καταναλωτές/θεατές μας με διαφορετικούς τρόπους», στο πλαίσιο τηλεδιάσκεψης με επενδυτές, αναφέρει το Hollywoodreporter.

Το πλεονέκτημα που προκύπτει, σημειώνει ο ιδρυτής, πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Roku, Άντονι Γούντ, έγκειται κυρίως στη δημιουργία μιας ακόμη μεγαλύτερης πλατφόρμας διαφημίσεων που θα σχηματιστεί από την- νέα- ενοποιημένη επιχείρηση.

Ο Γουντ, θα ενταχθεί στο διοικητικό συμβούλιο της Fox και θα διατηρήσει τον ρόλο του στο νέο επιχειρηματικό σχήμα έπειτα από την ολοκλήρωση της συγχώνευσης.

Αμερικανικά ΜΜΕ περιγράφουν την κίνηση σαν σανίδα σωτηρίας για την Roku καθώς οι αλλαγές που συντελούνται στον χώρο του streaming χαρακτηρίζονται ως τεκτονικές και η ιντερνετική πλατφόρμα εξαιτίας των πιέσεων του ανταγωνισμού είχε δεχθεί πλήγμα στην ικανότητα της να καταγράφει κέρδη από πέρσι.

Η συμφωνία, η οποία υπόκειται σε κανονιστική έγκριση, αναμένεται- σημειώνει ο Axios- να ολοκληρωθεί κατά το πρώτο εξάμηνο του 2027.

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