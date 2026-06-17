Και χωρίς Μουντιάλ ο Alpha, πάλι ήταν πρώτος σε τηλεθέαση την Τρίτη (16/6)

Με βραχεία κεφαλή ο Alpha πήρε την Τρίτη την πρόκριση από το Mega στις προτιμήσεις των τηλεθεατών. Από τη μία ημέρα στην άλλη, όπως διαμορφώθηκαν οι επιδόσεις των κύριων διεκδικητών της μερίδας του λέοντος, ήταν λες και ό,τι έχασε ο Alpha, το κέρδισε το Mega.

Τρίτη επιλογή των τηλεθεατών ήταν το Star, απρόσμενη ανατροπή στη μοιρασιά της πίτας, καθώς ο ΑΝΤ1 συνήθως εμφανίζεται στις δυναμομετρήσεις της Nielsen σε αυτή τη θέση.

Με τα ματς του Μουντιάλ στο περιεχόμενό της, η ΕΡΤ2Σπορ αναδείχθηκε ισοδύναμη με τον ΣΚΑΪ, ενώ στο «τσακ» κάτι ανάλογο δεν συνέβη με ΕΡΤ1 και Open. Το ΜΑΚ TV αναμετρήθηκε με το ΕΡΤNews και για μια ακόμη φορά, το σχετικά πρόσφατο διάστημα, είχε -ελαφρώς- καλύτερη επίδοση από το ειδησεογραφικό κανάλι.

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