FOX: Ισχυροποιεί τη θέση τους στις πλατφόρμες με την εξαγορά της Roku

Σε τρίτο παίκτη στις ιντερνετικές πλατφόρμες εξελίσσεται η Fox Co. έπειτα από την πρόσφατη απόκτηση της OTT Roku και ταυτόχρονα περνά σε νέα εποχή.

H Fox από έκτη στη σειρά δυναμικότητας, σύμφωνα με τη Nielsen, χάρη στην εξαγορά της Roku- και την προσάρτηση του μεριδίου της στην αγορά- υπολογίζεται πίσω από το πρωτοπόρο YouTube και το Disney+.

Κατά συνέπεια την πλάτη της βλέπουν πλέον η NBCU-Versant, Netflix, Paramount, Warner Bros. Discovery και Amazon, σύμφωνα με δημοσιεύματα αμερικανικών ΜΜΕ και πιστοποιείται από σχετικό πίνακα του Axios ο οποίος αξιοποίησε τα – πιο πρόσφατα – δεδομένα της Nielsen.

«Αν και μια τόσο μεγάλη συμφωνία αποτελεί σαφώς μια τολμηρή κίνηση εκ μέρους της Fox, η πραγματικότητα είναι ότι οι εταιρείες παραδοσιακών μέσων ενημέρωσης πρέπει να αξιοποιούν τις πλεονάζουσες ελεύθερες ταμειακές ροές τους για να επεκταθούν σε επιχειρηματικούς τομείς που είναι καλύτερα προσαρμοσμένοι στο ταχέως μεταβαλλόμενο περιβάλλον», παρατηρεί ο Διευθύνων Σύμβουλος της Pivotal Research Group, Τζέφρι Βλόνταρτσακ- σύμφωνα με το Media Post- και συμπληρώνει πως αυτό αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης αλλαγής – η οποία περιλαμβάνει τη στροφή από την παραδοσιακή κατανάλωση περιεχομένου υψηλής ποιότητας προς βίντεο μικρότερης διάρκειας.

«Το περιεχόμενο μεγάλης διάρκειας φαίνεται να βρίσκεται στα πρώτα στάδια της εκτόπισης από το περιεχόμενο μικρής διάρκειας και τα κοινωνικά μέσα», αναφέρει ο Βλονταρτσακ.

Τα συνολικά έσοδα της Fox-Roku θα ανέλθουν σε 23,1 δισ. δολάρια το 2026 και σε 23,5 δισ. δολάρια το 2027 εκτιμά το στέλεχος χρηματοεπενδυτικών αναλύσεων και εξασφαλίσεων Guggenheim, Μαικλ Μορις.

Το streaming δεν είναι πλέον ένας αγώνας δρόμου για συνδρομητές επί πληρωμή, αλλά περιγράφεται μάλλον ως μια ευκαιρία για τους γίγαντες της ψυχαγωγίας να επιταχύνουν άλλους τομείς των επιχειρήσεών τους όπου έχουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι του Netflix.

Η συμφωνία θα φέρει στην Fox την ιδιοκτησία ενός από τα μεγαλύτερα δίκτυα διαφημιστικών βίντεο κατ’ απαίτηση, του The Roku Channel, το οποίο σε συνδυασμό με το δίκτυο AVOD Tubi θα δημιουργήσει έναν κολοσσό της ψηφιακής διαφήμισης.

Η συμφωνία θεωρείται ως το μεγαλύτερο στοίχημα που έκανε ο Λάχλαν Μέρντοχ από τότε που διορίστηκε πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Fox το 2019.

Η Fox, η οποία πούλησε τα παραδοσιακά περιουσιακά στοιχεία ψυχαγωγίας της στη Disney στο πλαίσιο μιας συμφωνίας ύψους 71 δισ. δολαρίων το 2019, διαθέτει εδώ και χρόνια ένα τεράστιο απόθεμα μετρητών, περίμενε την κατάλληλη στιγμή – και το κατάλληλο περιουσιακό στοιχείο – για να κάνει την κίνησή της.

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