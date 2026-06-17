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17.06.2026 10:21

Λεωφόρος… ΕΡΤ- ΣΚΑΪ, μέρος 2ον

17.06.2026 10:21
ert_skai

Η ιστορία επαναλαμβάνεται. Και στην τηλεόραση. Πριν από δύο χρόνια ένας κόσμος από την ΕΡΤ, ο οποίος προηγουμένως εργαζόταν στον ΣΚΑΪ και «ανέβηκε» στο Ραδιομέγαρο, ακολούθησε την ίδια διαδρομή με αντίθετη φορά. Την ίδια πορεία ακολούθησαν και άλλοι από την ΕΡΤ.

Κάτι ανάλογο άρχισε να διαφαίνεται και φέτος. Η μετακίνηση του Απόστολου Μαγγηριάδη από την ΕΡΤ στον ΣΚΑΪ μοιάζει με προανάκρουσμα σειράς μετακινήσεων.

Από την Αγία Παρασκευή στο Φάληρο ετοιμάζονται να κατευθυνθούν παρουσιαστής καθημερινής ενημερωτικής εκπομπής, ένας πολιτικός ρεπορτερ και μια δημοσιογράφος ειδικότητα στα θέματα της διεθνούς ειδησεογραφίας.

Συγκεκριμένα από την επόμενη σεζόν με όσα είναι γνωστά ως τώρα και δεν αλλάξουν στην πορεία, στο δυναμικό του ΣΚΑΪ θα προστεθούν ο Κώστας Παπαχλιμίντζος, ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου και η Βάνα Κουτρουλού.

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