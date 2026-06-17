Μη χάσετε το «Ποντίκι» που κυκλοφορεί την Πέμπτη 18 Ιουνίου

Με πρωτοσέλιδο τίτλο «Παίρνει ανάσα με τη συμφωνία» και αναλυτικό – αποκαλυπτικό ρεπορτάζ για τις ελπίδες Μητσοτάκη για περιορισμό των συνεπειών του πολέμου στη Μέση Ανατολή, με ερώτημα για τις δυνατότητες της κυβέρνησης να αξιοποιήσει το παράθυρο των 60 ημερών, αλλά και για τον πρωθυπουργό που ξορκίζει τις… πολύ πρόωρες εκλογές κάνοντας προεκλογική εκστρατεία, κυκλοφορεί το «ΠΟΝΤΙΚΙ» το πρωί της Πέμπτης.

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