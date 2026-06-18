Στο νοσοκομείο η Μίνα Καραμήτρου μετά από έκρηξη σε κλιματιστικό στο OPEN (Video)

Ένα σοβαρό περιστατικό εκτυλίχθηκε χθες, Τετάρτη (17/6), στον τηλεοπτικό σταθμό ΟΡΕΝ, που είχε ως αποτέλεσμα η Μίνα Καραμήτρου να τραυματιστεί και να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Όπως αναφέρει το σχετικό ρεπορτάζ της εφημερίδας Espresso, η δημοσιογράφος βρισκόταν στον προαύλιο χώρο του OPEN λίγο μετά το τέλος της εκπομπής της με τον Νίκο Στραβελάκη, όταν εξωτερική μονάδα κλιματισμού εξερράγη και έπιασε φωτιά.

Η Μίνα Καραμήτρου καθόταν λίγα μέτρα μακριά, με αποτέλεσμα να παρασυρθεί από το ωστικό κύμα της έκρηξης και να τραυματιστεί από τα θραύσματα μετάλλων.

Μόλις συνάδελφοί της αντιλήφθησαν το περιστατικό, έσπευσαν να τη βοηθήσουν και να κατασβήσουν τη φωτιά, ενώ κλήθηκε ασθενοφόρο που μετέφερε την παρουσιάστρια άμεσα στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με τους γιατρούς, η δημοσιογράφος του ΟΡΕΝ έφερε σοβαρό τραυματισμό στο χέρι και στο ένα πόδι, καθώς και εκδορές σχεδόν σε όλο της το σώμα.

Ο Νίκος Στραβελάκης που από την πρώτη στιγμή βρέθηκε στο πλευρό της συναδέλφου του, δεν εμφανίστηκε στη ραδιοφωνική του εκπομπή στον Real FM, με τη Μίνα Καραμήτρου να παραμένει νοσηλευόμενη μέχρι και αργά το βράδυ της Τετάρτης.

«Η Μίνα σώθηκε από θαύμα, καθώς, αν βρισκόταν πιο κοντά στο συμβάν, τα πράγματα θα ήταν εξαιρετικά δύσκολα για εκείνη», δήλωσαν συνάδελφοί της στην εφημερίδα Espresso.

Το γεγονός σχολίασαν στην εκπομπή τους ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος και η Ανθή Βούλγαρη οι οποίοι διαβάζοντας έκπληκτοι το περιστατικό στην εφημερίδα, έστειλαν τις θερμές ευχές τους για ταχεία ανάρρωση στη συνάδελφό τους.

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